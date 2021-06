Mères au front: pour une relance verte et juste

Pendant que leurs enfants jouaient près de l’eau, lisaient des contes ou écrivaient des mots sur des pierres, plus d’une quinzaine de Mères au front et leurs alliés de Rosemère et des Laurentides ont profité du solstice d’été pour mettre en lumière des solutions et inviter leurs élu⋅e⋅s à prendre des décisions qui assureront une suite du monde plus écologique et juste. Sous forme de Veillée pour la suite du monde, cette mobilisation s’est tenue à la tombée de la nuit au Parc Charbonneau, à Rosemère.

Occupation silencieuse

Silencieuses, toutes vêtues de noir, un coeur vert équarri à la poitrine, elles ont lancé un cri du coeur en brandissant des sources lumineuses dans la nuit afin de rappeler aux élus provinciaux et fédéraux qu’elles sont des milliers aux aguets de leurs faits et gestes.

« Ici à Rosemère, il y a une reconnaissance territoriale. Tout le territoire de Rosemère et environs étant du territoire Kanien’kehá:ka non cédé, c’est important de le reconnaître et de militer pour le droit des premières nations. En tant que mères au front, on porte notre voix à plusieurs enjeux comme la reconnaissance territoriale, la protection d’espaces verts et de biodiversité comme le site de l’ancien golf de Rosemère, et évidemment, la protection de l’environnement pour l’avenir de nos enfants.» explique Jena Webb, mère impliquée dans le mouvement citoyen Mères au front de Rosemère.

À propos de Mères au front

Mères au front est un mouvement pancanadien décentralisé et diversifié qui rassemble des mères, des grands-mères, et tous ceux et celles qui souhaitent protéger l’avenir des enfants. Leurs actions sont propulsées par le désir profond d’agir sur différents fronts pour protéger les générations futures et la planète face à l’urgence climatique et la dégradation des écosystèmes.