Martin Pinard joint l’équipe de Loisirs Laurentides

Loisirs Laurentides est heureux d’annoncer l’embauche d’un nouvel employé en la personne de monsieur Martin Pinard, en soutien à son équipe permanente.

Détenteur d’un baccalauréat en loisir, culture et tourisme de l’Université du Québec à Trois-Rivières en 2009, monsieur Pinard possède une expérience significative en loisir, culture, sport et événement, au développement des communautés et à la gestion des organisations.

Pendant 10 ans, il a été coordonnateur de l’organisme Hop Montcalm à Saint-Lin où il a notamment mobilisé, accompagné et collaboré avec les partenaires et les organisations municipales, communautaires, scolaires et préscolaires dans la MRC de Montcalm au développement et à la réalisation de leur mandat en matière de loisirs.

Avec Loisirs Laurentides, à titre d’agent de relance, il aura pour mandat d’accompagner les organismes de la région en sport, loisir et plein air dont les candidatures ont été retenues dans le cadre du plan de relance mis de l’avant par Loisirs Laurentides en raison de la pandémie de la covid-19.

« Nous venons de greffer à notre équipe une personne pleine de ressources. Par son expérience variée auprès des OSBL, monsieur Pinard permettra à notre organisme de rencontrer les mandats gouvernementaux qui nous sont confiés par le ministère de l’Éducation et de répondre aux attentes de notre clientèle régionale, particulièrement en cette période de pandémie. Par son travail, il contribuera à appuyer les efforts des organismes désireux de relancer leurs activités dès qu’ils en auront le feu vert», affirme la directrice générale de Loisirs Laurentides, madame Élaine Lauzon.

Depuis 1971, Loisirs Laurentides, organisme à but non lucratif en matière de loisir, de sport et de plein air sur le territoire des Laurentides, reconnu et soutenu par le ministère de l’Éducation et le ministère de la Culture et des Communications.