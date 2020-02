Marlene Cordato sur le conseil d’administration d’EXO

La mairesse de Boisbriand, Marlene Cordato, a été élue au conseil d’administration du Réseau de transport métropolitain exo. Elle a reçu l’appui unanime du Collège électoral, composé des 21 municipalités locales de la couronne nord. Mme Cordato succède ainsi au maire de Blainville, Richard Perreault.

«Honorée» d’avoir obtenu l’appui de tous ses collègues, Mme Cordato a dit entreprendre ce nouveau mandat avec beaucoup d’enthousiasme.

«La mobilité est au cœur de mes actions depuis longtemps déjà et force est de constater que les citoyens s’en préoccupent de plus en plus. Le transport collectif est un élément clé du développement durable de nos municipalités» , a-t-elle indiqué rappelant que, formé de 15 membres, le conseil d’administration d’exo regroupe huit membres choisis parmi les élus municipaux (couronnes nord et sud) et sept membres indépendants représentant la société civile.

La couronne nord est représentée par les maires de Mirabel, Charlemagne, Terrebonne et maintenant Boisbriand.

Richard Perreault à la CMM

Quant au maire de Blainville, Richard Perreault, il a récemment été choisi pour représenter la MRC au conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal.

Selon la règle en place, il ne peut siéger à la CMM et à exo en même temps. C’est pourquoi il a démissionné de son siège à exo. Marlene Cordato en a hérité.