Marlene Cordato souhaite demeurer mairesse

Cheffe du parti Ralliement des citoyens de Boisbriand, Marlene Cordato a confirmé, le 10 juin en soirée, dans une vidéo d’une dizaine de minutes diffusée sur Facebook, qu’elle serait candidate à la mairie lors des élections municipales de novembre prochain.

C’est sur le coup de 19 heures, devant la Maison des citoyens, à défaut de pouvoir se rassembler à l’intérieur, que Mme Cordato, mairesse depuis 2009, a indiqué qu’elle souhaitait obtenir l’aval de la population pour demeurer en fonction au-delà du 7 novembre.

« J’ai pris le temps de bien réfléchir, comme je le fais chaque fois avant chaque élection avant de prendre ma décision », a indiqué Mme Cordato avant d’ajouter s’être posée trois questions, à savoir si elle avait encore la flamme, « la réponse est oui », si elle avait envie de s’investir encore autant pour ses citoyens, « assurément », et si elle était aussi motivée qu’au début par tous les défis qui l’attendent, « encore plus qu’avant », a-t-elle répondu.

Plusieurs réalisations

Marlene Cordato affirme vouloir continuer à poser des gestes concrets afin d’améliorer la qualité de vie des Boisbriannais et les services qui leur sont offerts. Elle a d’ailleurs posé de ces « gestes concrets » au cours de son dernier mandat, dont l’ajout de l’accueil à l’hôtel de ville, les services en ligne et les stationnements avec vignettes pour l’hiver.

« Nous avons aussi posé des gestes pour que les gens soient fiers de leur ville. Quand je suis arrivé en 2009, les citoyens et les employés n’étaient pas très fiers. Il y avait des problèmes de corruption, mais nous avons changé tout cela en mettant des systèmes en place. Nous avons même récupéré un M$ de l’argent de la corruption ».

L’aménagement des parcs, des boisés, les agents de quartier, les pompiers en caserne 24/7 et l’embellissement continuel de la Ville font également partie des réalisations dont se targue Marlene Cordato tout comme la création de la Fête de l’hiver, des journées de l’environnement et familles actives, la multiplication des activités culturelles et l’ouverture prochaine du Centre de création.

Mener les projets à terme

Celle qui compte 19 ans d’expérience au conseil municipal, connaît bien les projets en cours et futurs et dit être bien déterminée à les mener à terme.

« Il y a un virage important à prendre au niveau de la transition écologique. On doit continuer de prévoir l’entretien de nos infrastructures, mais aussi planifier des projets qui reflètent vos attentes et vos besoins. On doit planifier minutieusement. Arrimer nos investissements à vos priorités. Et surtout, maintenir la santé de nos finances municipales », a insisté Marle Cordato qui souhaite en outre poursuivre son rôle de porte-voix auprès des gouvernements.

« La mobilité et l’économie sont parmi les préoccupations les plus importantes des citoyens, mais aussi l’accès aux services de santé, aux services de garde, au logement. Nous devons continuer à réclamer des interventions gouvernementales ».

C’est finalement avec confiance et fierté que Marlene Cordato a confirmé que les conseillers municipaux Karine Laramée, Érick Rémy et Jean-François Hecq feront à nouveau partie de l’aventure.

« Les citoyens les connaissent et savent qu’ils peuvent compter sur leur engagement », a-t-elle précisé.

L’équipe du Ralliement des citoyens de Boisbriand profitera de la saison estivale pour rencontrer les citoyens et recueillir les opinions, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.