Marlene Cordato s’engage à garder le cap

Dans un communiqué de presse reçu lundi au Nord Info, la mairesse sortante de Boisbriand, Marlene Cordato, énonce un premier engagement. Advenant sa réélection le 7 novembre prochain, elle promet de maintenir la gestion rigoureuse des finances municipales.

« La gestion financière est essentielle à la prise de décision. Elle constitue l’élément structurant pour le maintien et la bonification des services aux citoyens ainsi que l’entretien de nos infrastructures. C’est la pierre angulaire de toutes les décisions que nous prenons. C’est grâce à cette même gestion que nous avons pu maintenir une augmentation annuelle moyenne de 1 % au cours des cinq dernières années, en deçà de l’inflation », déclare d’emblée Mme Cordato.

Elle ajoute que depuis 2017, sous son administration, la Ville a reçu plus de 33 M$ en subventions, ce qui a notamment permis de compléter le financement de plusieurs projets d’infrastructures, telles la réfection du chemin de la Grande-Côte et des boulevards de la Grande-Allée et du Faubourg.

« Non seulement ces projets ont-ils pu se concrétiser à moindre coût, mais l’octroi des subventions a contribué à diminuer l’endettement de la municipalité », a-t-elle indiqué, convaincue qu’en réinvestissant une partie des surplus accumulés chaque année, « les travaux sont effectués, la dette municipale est contrôlée et la qualité de vie des citoyens s’en trouve améliorée ».

Santé financière

Ces stratégies financières, adoptées à Boisbriand sous l’ère Cordato, permettent aujourd’hui à la Ville d’afficher une bonne santé financière, insiste la mairesse sortante.

« À l’aube des élections, je suis fière de compter parmi les membres de mon équipe deux personnes issues du milieu financier : Mme Lejla Aliefendic, détentrice d’un MBA et candidate dans le district 5, et M. Martin Tétreault, candidat dans le district 4. », de dire Mme Cordato qui s’engage donc à offrir avec son équipe, au cours d’un prochain mandat, la même gestion « rigoureuse » des finances municipales.

Elle souhaite ainsi conserver un taux de taxation compétitif, en phase avec l’inflation, continuer à réduire la dette municipale tout en poursuivant l’entretien et la mise à niveau des infrastructures municipales, étaler le paiement des taxes municipales en quatre versements pour les citoyens, les commerces et les industries, reconduire le budget participatif en l’augmentant à 150 000 $ afin de réaliser des projets proposés et choisis par les citoyens, obtenir la juste part des subventions gouvernementales et soutenir le développement des commerces de proximité et des organismes de développement économique.

