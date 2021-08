Marlene Cordato présente ses deux premiers candidats

(CA) - La chef du Ralliement des citoyens de Boisbriand, Marlene Cordato, a récemment annoncé les candidatures de deux premiers membres de son équipe pour les quartiers Sanche et Dugué. Il s’agit d’Yves Provost et d’Érick Rémy.

« Malgré tous les mois de confinement desquels on sort tout juste, les Boisbriannaises et Boisbriannais m’ont réservé de très belles surprises en 2021! Non seulement une multitude de citoyens m’ont spontanément donné leur appui, mais plusieurs se sont montrés intéressés à s’impliquer activement au sein de leur communauté. », de dire Mme Cordato, fier que marchent à ses côtés « ces hommes de cœur » qui souhaitent faire une différence dans leur ville.

« Ils possèdent chacun l’énergie nécessaire à la réalisation de leurs aspirations. Je suis très fière de vous les présenter », a indiqué Mme Cordato.

Yves Provost, quartier Sanche

Dans un communiqué de presse anvoyé au NORD INFO, on y écrit que, résident de Boisbriand depuis 31 ans, « Yves Provost est un homme passionné et dynamique qui ne laisse personne indifférent ».

Père de trois enfants, grand-père deux fois, « il possède une énergie débordante » qu’il aime mettre à profit pour aider les gens qui l’entourent.

Ayant vu grandir Boisbriand depuis son arrivée en 1990, il ajoute être fier de voir sa ville évoluer afin de toujours mieux répondre au bien-être des gens qui y habitent.

Celui qui a récemment pris sa retraite après plus de 37 ans au Canadien National met à profit son amour des gens et de la communication en se mettant en scène, depuis 2010, dans des spectacles d’humour dont tous les profits ont été versés à la Fondation CHU Saint-Justine et à la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants.

« Il y a des dizaines d’années que je vois Marlene se dévouer pour notre collectivité. Elle a toujours eu à cœur le bon fonctionnement des organisations au sein desquelles elle s’engage. Je lui voue une grande confiance, j’admire son travail et elle m’inspire à m’impliquer, moi aussi », a déclaré M. Provost avant d’ajouter avoir hâte d’aller à la rencontre des citoyens pour mettre son énergie positive et sa détermination à leur service.

Érick Rémy, quartier Dugué

Conseiller municipal aux côtés de Marlene Cordato depuis maintenant huit ans, Érick Rémy « est un homme déterminé et intègre », dit de lui son entourage. On ajoute qu’impliqué, il a donné temps et énergie à une multitude d’organismes dans les dernières années, soit le Resto-Pop, TVBL, Félins parmi nous, la Maison Sodarrid, Centraide Laurentides, services d’entraide Le Relais, le Relais pour la vie, la fondation pour l’alphabétisation et l’organisme AVC et moi.

Son souhait pour un troisième mandat? Mettre à profit son expérience, sa connaissance des enjeux, petits et grands, de son quartier et de sa ville. Il aimerait aussi que Boisbriand soit mieux reconnue pour son audace en culture.

« Le Centre de création de Boisbriand, dans l’ancienne église Notre-Dame-de-Fatima, a le potentiel de devenir un incubateur pour des artistes audacieux et visionnaires. Cette salle pourrait devenir une référence! », mentionne-t-il.

Au sujet de sa cheffe, Érick ajoute : « faire équipe avec Marlène est un grand privilège. Elle est d’une droiture irréprochable. Elle connaît ses dossiers jusqu’au bout des doigts. Elle aborde chaque décision et défis avec un aplomb et un sens du devoir peu commun. De plus, ses orientations sont toujours motivées par l’équité, la pérennité et le bien-être de la collectivité. C’est une femme exceptionnelle, admirable et d’une simplicité désarmante ».

L’équipe du Ralliement des citoyens de Boisbriand profitera de la saison estivale pour rencontrer les citoyens et recueillir les opinions, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.