Marlene Cordato élue au Caucus des municipalités de la Métropole à l’UMQ

La mairesse de Boisbriand, Marlene Cordato, est élue au Caucus des municipalités de la Métropole à l’Union des municipalités du Québec (UMQ). En tant que représentante de la couronne Nord, Mme Cordato siègera au caucus à compter du 1er avril prochain, en compagnie de la mairesse de Repentigny, Chantal Deschamps, ainsi que des maires de Saint-Eustache et de Mascouche, Pierre Charron et Guillaume Tremblay.

«C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’accueille ce nouveau mandat. Le caucus de la couronne Nord affiche la parité avec deux mairesses et deux maires. À quelques jours de la Journée internationale des femmes, ce simple fait me rend déjà très fière. J’en profite pour souligner le travail accompli par mon homologue de Sainte-Anne-des-Plaines, Guy Charbonneau, qui terminera son mandat dans quelques semaines et à qui je succéderai», déclare Mme Cordato.

En plus de ses nouvelles fonctions au sein du Caucus des municipalités de la Métropole à l’UMQ, rappelons que Marlene Cordato siège également au conseil d’administration du Réseau de transport métropolitain exo. Elle occupe aussi plusieurs fonctions au sein de la MRC Thérèse-De Blainville, notamment celles de présidente du Comité des mesures d’urgence et du Comité de sécurité incendie, de représentante déléguée à la Table régionale de l’énergie, à la Table des I.C.I., au Bureau des délégués pour les cours d’eau et au Comité consultatif agricole.

Membre déléguée de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville, après en avoir assuré la présidence jusqu’en décembre 2019, Mme Cordato a été vice-présidente de la Commission du développement économique, des équipements métropolitains et des finances de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), représentante de la MRC à la CMM et représentante de la couronne Nord au conseil d’administration de Montréal International. Depuis janvier, elle est également co-porte-parole de la Table des préfets et élus de la couronne Nord en matière de transport collectif.