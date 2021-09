Marlene Cordato dresse un bilan positif

(CA) - Mairesse de la Ville de Boisbriand depuis 2009, Marlene Cordato s’est dit fière des projets qui ont été réalisées sous sa gouverne au cours des 12 dernières années. Aujourd’hui, ele réitère son désir de poursuivre et affirme « voir grand et loin » pour Boisbriand.

« Au fil du temps, Boisbriand est devenue une ville innovante, écologique, sécuritaire et agréable. Les sports, les loisirs et la culture occupent une place importante et donnent vie à nos parcs et à nos quartiers. Garder les gens au cœur de notre action, c’est ce que mon équipe et moi nous vous proposons », a déclaré Mme Cordato avant d’ajouter s’être entourée d’une équipe de candidats « solides et diversifiés » en vue des élections du 7 novembre. Leur objectif : « façonner une ville à échelle humaine, encore plus verte, plus innovante et plus belle ».

Au nombre des réalisations de l’équipe de Marlene Cordato au cours des 12 dernières années, elle a souligné la transformation de l’église Notre-Dame-de-Fatima en centre de création, l’amélioration des parcs et des terrains de jeux, la multiplication des espaces verts et l’ajout du parc des Berges, l’implantation d’un potager urbain devant l’hôtel de ville et de plusieurs jardins communautaires à la pépinière et au parc Filion, l’accessibilité aux pistes cyclables et l’augmentation du nombre de bornes de recharge électrique sur le territoire.

« À ceci, insiste-t-elle, s’ajoute la saine gestion des finances publiques qui a notamment permis de réduire le taux d’endettement de la Ville de 4,4 % à 2,01 %, ainsi que les nombreuses consultations citoyennes qui se sont tenues au cours des dernières années ».

« Ce bilan témoigne de mon désir de donner aux citoyennes et citoyens accès à une qualité de vie agréable et de les voir s’approprier leur quartier et leur ville. Je souhaite qu’ensemble, nous puissions continuer d’écrire l’histoire de Boisbriand », conclut-elle.

En vue d’un prochain mandat, rappelons que Marlene Cordato propose « une équipe renouvelée et tournée vers l’avenir », dit-elle, composée de huit candidats. Il s’agit de : Yves Provost (quartier Sanche), Érick Rémy (quartier Dugué), Isabel Sayegh (quartier Filion), Martin Tétreault (quartier Dubois), Lejla Aliefendic (quartier Brosseau), Karine Laramée (quartier Labelle), Jean-François Hecq (quartier Desjardins) et Olivier Morin Gauthier (quartier Dion).

Pour demeurer à l’affût des nouvelles de l’équipe du Ralliement des citoyens de Boisbriand, rendez-vous sur la page Facebook : https://www.facebook.com/Marlene21RDCB.