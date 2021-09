Marlene Cordato complète son équipe

(CA) – Dans un communiqué de presse acheminé au NORD INFO la semaine dernière, la chef du Ralliement des citoyens de Boisbriand et candidate à la mairie au scrutin du 7 novembre, Marlene Cordato, y présente les deux derniers candidats à joindre son équipe. Il s’agit de Jean-François Hecq, actuel conseiller municipal dans le quartier Desjardins, et d’Olivier Morin Gauthier, qui sera quant à lui candidat dans le quartier Dion.

Mme Cordato affirme avoir soigneusement choisi chacun des candidats avec qui elle espère travailler pour les quatre prochaines années.

« Messieurs Hecq et Gauthier complètent à merveille mon équipe et je suis très honorée d’être entourée de gens qui ont à cœur la qualité de vie des citoyennes et des citoyens de Boisbriand », a-t-elle déclaré, rappelant que les autres candidats sont Yves Provost, quartier Sanche, Érick Rémy, quartier Dugué, Isabel Sayegh, quartier Filion, Martin Tétreault, quartier Dubois, Lejla Aliefendic, quartier Brosseau et Karine Laramée, quartier Labelle.

Professionnel dans le domaine du transport et résident de Boisbriand depuis 2016, M. Hecq a été élu conseiller municipal en 2017. De lui, on affirme qu’il est « un gand bénévole dans l’âme qui a donné de son temps au sein de plusieurs organismes de la région ».

C’est à Jean-François Hecq que l’on doit notamment la mise sur pied en 2019 d’une corvée de nettoyage sur les berges de la rivière des Mille-Îles. Celle-ci avait alors permis d’amasser trois tonnes de déchets. Pour lui, de poursuivre son implication politique avec Marlene Cordato allait de soi.

« Elle est pour moi une grande inspiration. Au cours des quatre dernières années, elle m’a encouragé à prendre ma place et à m’affirmer comme conseiller municipal. C’est une mairesse qui allie à la fois expérience et avant-gardisme ».

Cofondateur et propriétaire de l’entreprise de distribution de produits de microbrasserie Les Distributeurs Brouhh, M. Hecq occupe actuellement le poste de vice-président, développement des affaires et logistique.

Olivier Morin Gauthier, quartier Dion

Père de trois filles et résident de Boisbriand depuis 2012, M. Morin Gauthier est activement engagé dans sa collectivité, particulièrement dans le réseau scolaire.

Poursuivre son implication à titre de conseiller municipal, avec Marlene Cordato, représente pour lui une façon de travailler encore plus activement au bien-être des citoyens de Boisbriand et d’offrir un bel avenir à ses enfants.

« Marlene est une femme d’action qui tient à faire évoluer la ville et qui voit toute l’importance d’être à l’écoute de ses citoyens. Cela me rejoint pleinement en tant qu’enseignant. Pour ces raisons, j’ai choisi de me présenter à ses côtés », a-t-il indiqué avant d’ajouter être actif et apprécier particulièrement relever des défis comme le témoigne sa vie professionnelle.

Bachelier en éducation physique et à la santé de l’Université de Montréal, il poursuit des études de deuxième cycle en enseignement collégial à l’Université de Sherbrooke. Il est aussi enseignant au cégep de Saint-Jérôme, chargé de cours et superviseur de stage à l’Université de Montréal ainsi que formateur d’enseignants pour l’accompagnement de stagiaires.

Pour ne rien manquer de la campagne 2021 de l’équipe du Ralliement des citoyens de Boisbriand, rendez-vous sur la page Facebook : https://www.facebook.com/Marlene21RDCB.