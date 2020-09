Manifestation pour la conservation et la renaturalisation de l’ancien golf de Rosemère

La coalition Rosemère Vert organise un rassemblement devant l’hôtel de ville de Rosemère, ce lundi 14 septembre, à 18 h 30, afin de demander l’arrêt des négociations entre le promoteur et la Ville et d'exiger une plus grande transparence en ce qui concerne le dossier du terrain de l'ancien golf.

Rosemère Vert est une initiative citoyenne qui vise la préservation et la restauration écologique de l’ancien site du golf de Rosemère. Elle est constituée de citoyens inquiets qui demandent à la Ville d’agir et d’adopter un programme vert pour son développement. «Nous souhaitons la renaturalisation de l’ancien golf de Rosemère, un site de 60 hectares au coeur de la ville menacé par un changement de zonage qui permettrait le développement résidentiel sur 50 % du site», fait valoir l’organisation.

Celle-ci souhaite que le conseil municipal «consulte adéquatement la population et présente toutes les données et informations pertinentes au sujet du terrain de l’ancien golf». Elle souligne qu’à ce jour, quelque 3000 personnes, dont plus de 500 citoyens de Rosemère, plus de 450 résidents des

municipalités voisines de Sainte-Thérèse et de Blainville et plus de 1900 de la région de Montréal ont signé une pétition appelant la Ville «à respecter la voix de la majorité».