Maltraitance envers les aînés: la vigilance est de mise

La Table de concertation régionale des aînés des Laurentides (TCRAL) tiendra une discussion en direct sur Facebook, le 15 juin prochain, afin de souligner la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées.

«En ces temps de pandémie et de confinement, il n’a jamais été aussi important d’être vigilant pour éviter que des situations de fraude, d’abus et de maltraitance ne se généralisent. Nous sommes tous éloignés de nos proches et de notre famille et ce contexte peut être anxiogène pour bon nombre d’entre nous. Dans ces circonstances particulières, les personnes vulnérables le deviennent encore plus. Elles ont besoin de réconfort et l’isolement social les rend plus à risque face à la diversification des arnaques en tous genres et des fraudes financières notamment», fait valoir l’organisation.

Elle ajoute que plusieurs cas d’âgisme lui ont été signalés au cours des derniers temps, les aînés ayant été catégorisés comme des personnes à risque que l’on obligeait à se confiner. «Plusieurs situations nous ont été rapportées, générant un sentiment de rejet et d’incompréhension chez ceux qui ont eu à vivre de telles stigmatisations», souligne-t-elle.

C’est dans ce contexte que la TCRAL convie la population à un «Facebook Live», le lundi 15 juin, à 10 h. Ce sera l’occasion de discuter de ces différents sujets en compagnie de plusieurs partenaires du comité régional maltraitance, comme l’AQDR, l’organisme Prévoyance envers les Aînés et un agent aux relations communautaires du Service de police de la Ville de Mont-Tremblant. Pour participer à l’événement, il faut se rendre au [www.facebook.com/aineslaurentides].

Ligne Aide Abus Aînés: de nouveaux aimants en circulation

Les nouveaux aimants de la Ligne Aide Abus Aînés seront bientôt en circulation. La TCRAL estime qu’il s’agit là d’un excellent moyen de prévention. Elle tient d’ailleurs à remercier les différents partenaires qui ont permis la production de ces outils.

«Grâce à l’implication de tous dans la lutte à la maltraitance, nous pouvons faire une différence. Il est de notre devoir à tous, en tant que citoyen, de ne pas fermer les yeux sur ce qui se passe autour de nous. En tant que témoins, nous avons le devoir d’agir et de dénoncer», soutient-elle.

À propos de la TCRAL

La TCRAL informe les aînés sur les services disponibles, favorise l’information entre ses membres, agit à titre de porte-parole pour défendre les droits des aînés et encourage leur participation à la vie collective. Elle est le maillon entre les citoyens aînés des Laurentides, les organismes qui les représentent et le gouvernement du Québec.