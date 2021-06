Maltraitance envers les aînés: il faut dénoncer

Dans la foulée de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées décrétée par l’Organisation des Nations unies chaque année le 15 juin, la MRC de Thérèse-De Blainville souhaite sensibiliser la population sur l’importance de dénoncer, contrer et bannir toute forme de maltraitance envers les aînés, de faire la promotion de leur contribution et du respect intergénérationnel.

Le conseil de la MRC a adopté une résolution allant dans ce sens lors de son assemblée du 16 juin 2021 et s’est engagé à poser des gestes concrets en collaboration avec les partenaires du milieu « Nos aînés représentent une bonne partie de notre population et doivent bénéficier des meilleures ressources possibles dans leur milieu de vie. Surtout, notre communauté régionale leur doit de s’assurer qu’ils soient bien traités, qu’ils habitent leur résidence ou une institution publique. C’est une question de respect envers toutes les générations ».

Les élus de la MRC interpellent ainsi toute la population du territoire ainsi que tous les professionnels du réseau de la santé, parents et proches-aidants pour les sensibiliser sur ce sujet et invitent les ainés ainsi que toutes les citoyennes et tous les citoyens à dénoncer tout comportement de maltraitance en utilisant la ligne gouvernementale AIDE ABUS AÎNÉS 1 888 489-ABUS (2287).