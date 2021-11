Maison Sercan: Coup d’envoi d’un important projet d’agrandissement

Retardée de plusieurs mois en raison, oui, de la pandémie, la campagne de financement visant à amasser 3,5 M$ pour permettre l’agrandissement de la Maison de soins palliatifs Sercan est officiellement en marche. Si le milieu des affaires devrait y participer pour 3,1 M$, la population des Basses-Laurentides est invitée, elle, à y contribuer à hauteur de 400 000 $.

Déjà, des promesses d’engagement de gens d’affaires, qui seront dévoilées au cours des prochaines semaines, permettent à la Fondation Sercan d’enclencher les travaux qui, ultimement, se traduiront par l’ajout de cinq nouveaux lits pour accueillir les personnes en fin de vie. Au total, 12 lits seront donc à la disposition de la Maison Sercan une fois le tout complété, d’ici le mois de juin 2022.

La Fondation Sercan a pour mandat, rappelons, de soutenir financièrement la Maison Sercan, un lieu où l’on y assure des soins palliatifs et où l’on y offre divers services aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches. Ces soins et services sont offerts à la population des municipalités de la MRC de Deux-Montagnes et des secteurs situés au sud de Mirabel, mais aussi à celle de la MRC de Thérèse-De Blainville et, parfois, d’ailleurs. Depuis 2005, ce sont plus de 1 000 personnes qui ont plus précisément bénéficié de soins palliatifs.

Les travaux projetés

Adjacent à l’actuelle Maison Sercan, le terrain sur lequel sera effectué l’agrandissement a été acheté et les bâtiments qui s’y trouvaient ont été démolis. Les premiers coups de pelle seront donnés d’ici la fin de la présente année.

On en profitera également pour mettre la Maison de soins de palliatifs, située rue Chénier, à Saint-Eustache, aux normes du jour en déplaçant trois lits dans le nouveau bâtiment à construire, et en ajoutant, dans l’actuel, une cafétéria et une salle de départ. Aussi, les aires communes, le poste infirmier et les chambres ne seront pas oubliés, le stationnement extérieur sera agrandi et de nouveaux équipements seront achetés.

« Le dernier ajout de lits date de 2010. Les trois lits avaient été aménagés à l’intérieur de l’actuelle Maison de soins palliatifs et nous avions alors sacrifié des espaces. Mais, surtout, c’est parce que 59 % des personnes non admises à la Maison de soins palliatifs Sercan le sont par manque de lit que cet agrandissement est nécessaire. En 2019-2020, ce sont 131 personnes qui ont été refusées et qui n’ont donc pas été en mesure de bénéficier d’un digne accompagnement en fin de vie, et cela dans un milieu chaleureux et avec des soins appropriés », d’indiquer René Goyer, président de la Fondation Sercan depuis 2009, lors d’une rencontre de presse.

Celui-ci était accompagné, à cette occasion, de Vickie Boisvert, directrice générale de la Fondation Sercan, Michelle Loriaux, directrice adjointe, financement et développement, et Michel Goyer, coordonnateur du comité d’agrandissement qui a, notamment, pour tâche de solliciter les gens d’affaires de la région.

Un legs à la communauté

Tous ont tenu à rappeler qu’aucune aide gouvernementale n’est accordée pour des travaux d’agrandissement d’une maison de soins palliatifs existante, parce qu’elle est opérée par un organisme du milieu, et qu’il appartient donc à la communauté concernée «de se mobiliser» pour recueillir les fonds nécessaires.

« Les gens ont toujours été très généreux et nous prévoyons qu’ils le seront encore pour ce coup de main additionnel qu’on leur demande. C’est un legs qu’ils s’offrent et offrent à la communauté. Les générations futures leur en seront reconnaissant », de lancer le président René Goyer.

Pour contribuer à cette campagne, il suffit de se rendre sur le [www.jedonneenligne.orp/fondationsercan]. Un reçu pour fins d’impôt sera envoyé sur demande.

Pour en savoir davantage sur la Maison Sercan, ses services et les activités de financement en cours ou à venir: [www.maisonsercan.ca] ou [www.facebook.com/maisonsercan].