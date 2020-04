Maintien des services essentiels

La Ville de Lorraine souhaite rappeler aux citoyens quels services essentiels sont maintenus durant cette période de crise de la COVID-19.

Collectes de matières résiduelles

Les collectes suivantes sont maintenues aux dates prévues : déchets domestiques, matières organiques et matières recyclables. Les collectes de branches et de déchets spéciaux (encombrants) sont quant à elles annulées jusqu’à nouvel ordre, les établissements acceptant normalement ces matières étant présentement fermés. L’écocentre de Bois-des-Fillion pourrait rouvrir le 4 mai.

Entretien du territoire et travaux publics

Voici la liste des activités et des travaux prévus au cours des prochaines semaines : entretien des bâtiments municipaux, colmatage des nids de poule, coupe de branches et d’arbres jugés dangereux seulement, tests d’eau, vérification des stations de surpression, dégagement des pluviaux, installation des bollards aux traverses de piétons, sur les pistes cyclables et aux deux extrémités du sentier Souilly et De Gaulle, réparation d’urgence lors de bris d’aqueduc et passage du camion-balai servant au nettoyage des rues. En raison de l’allègement des consignes de la Santé publique, l’entrepreneur paysager Groupe Nicky sera également autorisé à effectuer des travaux sur notre territoire. Les équipements sportifs ne seront pas installés dans les parcs en raison des consignes de distanciation physique.

Services en ligne

Les services en ligne demeurent accessibles : demande de permis, rôle d’évaluation, paiement de contravention ou de taxes municipales, inscription à l’infolettre ou au système d’appels automatisés, prêt numérique et Voilà! Signalement. Notez que les permis et les certificats d’autorisation sont toujours requis pour l’abattement des arbres et la réalisation de travaux.

«Malgré les restrictions et dans le respect de toutes les consignes de la Santé publique, tous nos employés, notamment ceux du Service des travaux publics, accomplissent un travail remarquable. Tout est fait pour garder notre ville propre et pour assurer la sécurité de tous. Maintenant que les beaux jours approchent, je tiens aussi à rappeler aux cyclistes et aux marcheurs de respecter les consignes de distanciation physique partout, notamment sur nos voies cyclables et sur la Route verte», souligne le maire de Lorraine, Jean Comtois.