Lutte contre le racisme: Rosemère suspend ses publicités sur Facebook et Instagram

En appui à la lutte contre le racisme, la Ville de Rosemère emboîte le pas à plusieurs organismes, institutions et villes et suspend son placement publicitaire sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram jusqu’à la fin juillet.

«En 2020, la discrimination raciale est encore malheureusement présente dans notre société, et ce, sous différentes formes. En juin dernier, nous avons adopté une résolution contre le racisme et aujourd’hui, nous appuyons nos paroles par des gestes concrets. Si Rosemère suit le mouvement #StopHateforProfit, c’est avant tout pour dénoncer et inciter les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram à ne plus fermer les yeux sur les contenus haineux et racistes diffusés sur leurs plateformes. J’invite d’ailleurs les autres villes à se joindre à ce mouvement afin de nous aider à développer une communauté sans discrimination», a mentionné le maire de Rosemère, Eric Westram.

La campagne #StopHateforProfit a été lancée le 19 juin dernier à la suite du décès de George Floyd et des protestations mondiales. Les initiateurs de cette campagne, la Ligue antidiffamation, la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) et d’autres organisations, demandent aux grands annonceurs d’arrêter les campagnes publicitaires sur Facebook et Instagram pendant un mois.