Lucie Lecours remet 23 000 $ aux établissements scolaires de Les Plaines

Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire qui ont lieu du 15 au 19 février, et avec le souci de récompenser la résilience dont font preuve les étudiants depuis le début de la pandémie, la députée de Les Plaines, Lucie Lecours, annonce qu’une somme de 23 000 $ sera remise aux établissements scolaires de la circonscription.

Le comté est composé de 12 écoles primaires, 3 écoles secondaires ainsi que 3 cégeps limitrophes. Ces sommes serviront à des activités, à l’achat de matériel scolaire, à la remise de bourses de finissants et à l’achat de vêtements d’hiver pour certains enfants. Ce montant provient du Programme de soutien à l’action bénévole (PSAB).

«Cette année, la persévérance porte le nom de beaucoup plus d’enfants que dans les années antérieures. Elle porte aussi le nom d’enseignants et d’enseignantes, de directeurs et directrices, de personnels de soutien et aussi de parents. Il faut souligner la persévérance à grand trait. Je suis très heureuse d’annoncer cette nouvelle aux écoles de la circonscription. Merci à tous ceux et celles qui ont à coeur la réussite de nos enfants», soutient Mme Lecours.