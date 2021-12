Lucie Lecours: Bilan de fin de session parlementaire de la députée de Les Plaines

« Je termine la session parlementaire à Québec avec le sentiment du devoir accompli. Je suis heureuse de l’aboutissement de plusieurs dossiers et fière de tout le travail réalisé pour la circonscription de Les Plaines. Mon engagement envers mes citoyennes et citoyens reste entier. Aussi, je continuerai de travailler de concert avec tous mes collègues de l’Assemblée nationale afin que notre économie reste forte pour que nous puissions, enfin, entrevoir l’après-pandémie avec assurance et optimisme ». C’est ainsi que Lucie Lecours, députée de Les Plaines et ministre déléguée à l’Économie, présente le bilan de sa dernière session parlementaire.

Au cours des derniers mois, Lucie Lecours a effectué plusieurs annonces d’investissements importants pour les municipalités, les entreprises, les organismes et les citoyens de la circonscription, mais aussi ailleurs au Québec.

Projet de loi 103

La ministre, en collaboration avec le député de Saint-Jérôme, M. Youri Chassin et adjoint parlementaire du ministre de l’Économie et de l’Innovation (volet allègement réglementaire), est fière d’avoir déposé le 6 octobre dernier à l’Assemblée nationale et fait adopter récemment – le projet de loi 103 modifiant diverses dispositions législatives principalement aux fins d’allègement du fardeau administratif qui pèse sur les épaules des entrepreneurs.

Tournée régionale de la ministre déléguée à l’Économie

Au cours de l’automne dernier, la ministre Lecours a poursuivi sa tournée des régions afin de promouvoir le rôle du réseau régional d’Investissement Québec, d’Accès entreprise Québec et aussi pour présenter les ressources et les services d’accompagnement offerts aux PME de toutes les régions avec l’implantation du réseau Accès Entreprise Québec (AEQ).

Dans le cadre de cette tournée, Mme Lecours a fait l’annonce de plusieurs aides financières pour soutenir des entreprises dynamiques et audacieuses dans la réalisation de projets favorisant leur essor, tout en contribuant au développement économique durable de leur région.

Un financement de 52 500 $ pour la restauration de l’église de Sainte-Anne-des- Plaines

L’église de Sainte-Anne-des-Plaines profite d’un financement de 52 500 $ pour restaurer la toiture de la tourelle latérale. Cette somme fait partie de l’enveloppe totale de 15 M$ du Programme visant la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux annoncée par la ministre de la Culture et des Communications pour l’année 2021-2022.

Une bonification de 18 M$ dans la région des Moulins et de 1,6 M$ à Sainte- Anne-des-Plaines pour des infrastructures municipales

Dans le cadre de la bonification du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ 2019-2023), les villes de Mascouche et Terrebonne ainsi que Sainte-Anne-des-Plaines ont reçu respectivement des sommes de 18 430 847 $ et 1 687 630 $, lesquelles leur permettront d’effectuer des travaux sur leurs infrastructures municipales dont elles ont la responsabilité, notamment celles liées à l’eau potable, au traitement des eaux usées et à la voirie locale.

Une aide financière de 150 000 $ à l’entreprise Pied-Mont Dora

Dans le cadre du programme Transformation alimentaire : robotisation et systèmes de qualité du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, l’entreprise de Sainte-Anne-des-Plaines s’est vu offrir une aide financière pouvant atteindre 150 000 $ pour la réalisation de son projet d’amélioration et d’automatisation de trois lignes de production. Ces investissements permettront à Pied-Mont Dora d’accroître sa productivité et offrir davantage de produits d’une qualité supérieure qui font la fierté de la région.

Un appui financier important pour les Carrefours jeunesse-emploi des Moulins et Thérèse-de-Blainville

Les Carrefours jeunesse-emploi des Moulins et Thérèse-de-Blainville ont reçu du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale un financement respectif de 297 621 $ et 174 500 $ pour les mois de juillet 2021 à mars 2022. Grâce à cette aide financière, les CJE auront les outils nécessaires afin de joindre le plus de jeunes possibles et de les accompagner pleinement sur leur cheminement vers l’emploi, leur retour aux études, ou encore pour le démarrage d’une petite entreprise.

Les bibliothèques publiques de la MRC Les Moulins, de Sainte-Anne-des-Plaines et Mirabel reçoivent une aide financière totalisant 698 400 $

Les montants respectifs de 455 000 $, 73 400 $ et 170 000 $ proviennent du programme Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes du ministère de la Culture et des Communications. Ils permettront aux bibliothèques d’enrichir leurs collections et d’en améliorer la gestion. De plus, elles favoriseront la gratuité de l’abonnement au service de bibliothèque publique pour les usagers, en plus de veiller au rayonnement de la littérature de chez nous.

Une aide financière de 13 500 $ pour soutenir des projets à caractère culturel à Sainte-Anne-des-Plaines

Le ministère de la Culture et des Communications a accordé à la Ville de Sainte-Anne- des-Plaines une aide financière de 13 500 $ pour la réalisation de trois projets à caractère culturel. Parmi ces projets, notons la création d’un catalogue de la collection d’œuvres d’art de la Ville et une fresque représentative sur le mur extérieur du Centre Jean-Guy- Cardinal.

Soutien à l’action bénévole

Des subventions totalisant 38 400 $ ont été octroyées aux organismes communautaires desservant la circonscription de Les Plaines afin de les soutenir dans leurs activités.