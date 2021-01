Luc Desilets fait un retour sur sa tournée économique

Le député de Rivière-des-Mille-Îles, Luc Desilets, vient de terminer sa tournée économique de janvier, tout juste avant la rentrée parlementaire. L’objectif était de prendre le pouls de la communauté économique de la circonscription pour dresser un portrait réel de la situation près d’un an après le début de la pandémie.

«Mon équipe et moi avons été impressionnés de la manière dont les différents acteurs économiques étaient autant concernés qu’au fait de ce qui se passe sur leur territoire. Ils sont particulièrement proactifs et en constante recherche de solutions. Plusieurs d’entre eux ont démontré leur résilience et leur créativité en développant de belles initiatives pour les citoyens et les entreprises», a déclaré Luc Desilets.

Pendant le mois de janvier, le député a eu le plaisir de rencontrer les acteurs économiques de Rivière-des-Mille-Îles de façon virtuelle. Il a notamment pu être à l’écoute du député de Deux-Montagnes et ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, de la mairesse de Boisbriand et des maires de Rosemère, Saint-Eustache et Deux-Montagnes. Il a aussi été à la rencontre des deux Chambres de commerce de la région, des Carrefours Jeunesse-Emploi de Deux-Montagnes et Thérèse-De Blainville, des représentants de la MRC Thérèse-De Blainville, ainsi que de Tourisme Basses-Laurentides.

Tous ces échanges ont donné lieu à des discussions pertinentes et ont fait ressortir les enjeux importants de même que les sujets préoccupants. Plusieurs réflexions concernaient l’après COVID-19 et l’appréhension des entreprises lors d’une relance où les mesures les supportant actuellement seraient abandonnées.

La santé mentale est également un des sujets récurrents. En effet, cet enjeu touche tout le monde, autant les citoyens que les employés ou les entrepreneurs. Depuis plusieurs mois, les conditions d’isolement se sont accentuées, d’importants changements sont également survenus dans le quotidien de tous, mais aussi dans les façons de fonctionner, notamment avec le télétravail.

Des initiatives constructives ont aussi été mises en place pour la valorisation de l’achat local. Les Chambres de commerce et les entreprises ont redoublé d’efforts pour soutenir les commerçants et les restaurateurs ce qui a donné lieu à de réels succès, car les citoyens étaient au rendez-vous.

«Nous avons pu consolider nos liens et confirmer notre collaboration avec le milieu économique de Rivière-des-Mille-Îles. Je crois vraiment à l’unification de nos forces pour passer ensemble à travers la crise et vivre une relance économique positive», a fait valoir M. Desilets.