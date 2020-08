Luc Desilets en force pour la rentrée parlementaire

De retour du caucus national du Bloc Québécois la semaine dernière à Bonaventure, en Gaspésie, le député de Rivière-des-Mille-Îles, Luc Desilets, est plus que prêt pour la prochaine session parlementaire.

Les retrouvailles des 32 députés bloquistes ont été chaleureuses, n’ayant pas eu de rencontre en présentiel depuis le mois de mars dernier. «J’ai eu le grand plaisir de pouvoir retrouver mes collègues et échanger de vive voix avec eux. Nous avons attendu avant de faire cette rencontre que les règles sanitaires s’assouplissent», a mentionné le député Desilets.

Lors du caucus bloquiste, des priorités ont été établies en vue du retour à la Chambre des communes, ayant comme objectif de stimuler la relance économique post-COVID dans une perspective de développement régional. Parmi ces priorités, l’augmentation des transferts fédéraux en santé et la bonification du supplément de revenus pour les aînés moins nantis font partie des objectifs prioritaires, selon Luc Desilets. Auxquels s’ajoutent les incitatifs au retour à l’emploi liés à la PCU qui devront être surveillés de près, puisque les effets négatifs de l’indemnité fédérale, telle que le manque de main-d’oeuvre, se font réellement sentir dans la circonscription.

Par ailleurs, le scandale de WE Charity demeure un dossier éthique majeur. Le Bloc Québécois s’attend à ce que le gouvernement réponde à ses questions, notamment sur le rapatriement de la part québécoise des 900 millions qui aurait dû être gérée par l’organisme UNIS avant que n’éclate la controverse. À cela s’ajoute le deuxième paiement de compensation aux producteurs agricoles qui a été promis en échange des contrecoups du nouvel accord de libre-échange entre le Canada, le Mexique et les États-Unis.

«Il y a beaucoup de spéculations autour d’une éventuelle élection, mais notre premier travail est de servir le Québec et notamment ses régions dans le contexte de la COVID-19. Lorsque Justin Trudeau rappellera la Chambre le 23 septembre prochain, il sait déjà quoi faire pour éviter un scrutin en renforçant le pouvoir d’achat des aînés, en finançant une deuxième vague d’indemnisations pour nos producteurs sous la gestion de l’offre, en augmentant les transferts en santé, en incluant un incitatif à l’emploi et en répondant à toutes les questions des citoyens sur le scandale WE Charity. L’éventualité d’une élection dépendra si Justin Trudeau se montre digne de confiance», a déclaré Yves-François Blanchet, chef du Bloc Québécois.

«D’ici mon retour en Chambre à Ottawa, je continuerai d’aller à la rencontre de la population, des municipalités, des milieux économiques et communautaires de Rivière-des-Mille-Îles afin de préparer l’après-COVID-19 et de continuer à mieux cerner leurs besoins et leurs difficultés. À travers la pandémie et la crise au parlement fédéral, ma grille d’analyse demeure la même: mettre de l’avant et appuyer ce qui est bon pour le Québec et Rivière-des-Mille-Îles. C’est à la fois simple et rigoureux!», a conclu Luc Desilets.