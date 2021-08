Louise Chabot dresse un bilan positif des deux dernières années

Louise Chabot, députée de Thérèse-De Blainville, condamne l’obstination de Justin Trudeau à déclencher des élections générales en pleine quatrième vague de la pandémie de Covid-19. Elle confirme toutefois qu’elle est prête à faire valoir son bilan, dont elle est fière. Grâce à une forte présence du Bloc Québécois à Ottawa, la députée tire un bilan positif de son action, à la fois sur le plan local et national.

Une présence constante sur le terrain

Bien que les contacts en personne aient été limités dû à la pandémie, la députée et son équipe ont assuré une présence constante auprès des organismes de la circonscription. Le suivi a été tout aussi rigoureux auprès des citoyens et des entreprises qui ont contacté le bureau de la députée, que ce soit pour obtenir des informations ou du soutien. « Depuis mon élection en octobre 2019, c’est plus de 250 dossiers qui ont été traités par mon équipe. Je suis très fière de ce résultat et c’est vraiment un plaisir de recevoir les commentaires positifs des citoyens pour qui on travaille très fort », de déclarer la députée.

Mme Chabot s’est également démarquée par une campagne pour encourager l’achat local avec de nombreuses visites dans les commerces de la circonscription et par la réalisation d’une vidéo publiée sur les médias sociaux et sur son site internet. La députée a d’ailleurs souligné à plusieurs reprises depuis le début de la pandémie l’importance d’encourager les entreprises et commerces locaux.

Une voix pour le Québec à Ottawa

Mme Chabot est intarissable quand vient le temps de parler du rôle des 32 députés du Bloc Québécois à Ottawa. « Nous avons une équipe et un chef extraordinaires. La liste des interventions et démarches que nous avons faites sur des sujets spécifiques au Québec est longue : application de la loi 101 aux entreprises sous juridiction fédérale, connaissance suffisante du français pour obtenir la citoyenneté au Québec, défense de la loi sur la laïcité, protection de la gestion de l’offre, soutien aux médias et à la culture québécoise, impôt unique, hausse des transferts en santé… Nous avons fait entendre la voix du Québec et nous allons continuer de le faire! », d’affirmer la députée.

Le Bloc Québécois a aussi porté des revendications importantes pour les aînés et pour les personnes malades. « Le traitement réservé aux aînés par le gouvernement de Justin Trudeau me laisse sans mot. Après les avoir ignorés pendant des mois, le gouvernement libéral a annoncé un chèque de 500 $ pour les 75 ans et plus, à la veille des élections. C’est non seulement discriminatoire, mais profondément électoraliste. S’il était sérieux, Justin Trudeau aurait augmenté la pension de la Sécurité de la vieillesse au dernier budget, dès l’âge de 65 ans. Pour ce qui est des prestations de maladie de l’assurance-emploi, le gouvernement a aussi fait des promesses, mais rien de concret n’a été annoncé pour cette année. Nous demandons une augmentation des prestations à 50 semaines, à mettre en place le plus rapidement possible. On trouve des milliards pour acheter un pipeline, mais on attend toujours que les programmes pour les citoyens soient bonifiés. C’est inacceptable. Les Québécoises et les Québécois peuvent compter sur le Bloc Québécois pour continuer à promouvoir et défendre leurs intérêts! », de conclure la députée.