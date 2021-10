Louise Chabot confirmée dans son rôle de porte-parole

Au caucus du Bloc Québécois cette semaine à Ottawa, la députée de Thérèse-De Blainville, Mme Louise Chabot, a été confirmée dans ses fonctions de porte-parole en matière d’emploi, développement de la main-d’œuvre et travail. Mme Chabot entend poursuivre avec vigueur les démarches entreprises pour en venir à une réforme en profondeur du régime d’assurance-emploi et une amélioration des prestations de maladie pour les travailleuses et les travailleurs.

Poursuivre le travail amorcé

Le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, a formé cette semaine son cabinet fantôme. C’est à cette occasion que Mme Chabot a vu son mandat comme porte-parole en matière d’emploi, de développement de la main-d’œuvre et de travail être renouvelé. Celle-ci accueille avec enthousiasme cette marque de confiance de son chef : « J’ai travaillé très fort au cours de mon premier mandat sur les dossiers de l’assurance-emploi, les prestations de maladie, mais aussi sur plusieurs autres sujets touchant les travailleuses et les travailleurs. Je suis très heureuse d’avoir l’occasion d’amener ces dossiers encore plus loin. Je vois cela comme une belle marque de confiance de la part de notre chef Yves-François Blanchet et de toute l’équipe du Bloc Québécois », de déclarer la députée.

Retour à Ottawa dans les plus brefs délais

Mme Chabot demande que le Parlement soit rappelé le plus rapidement possible. « Il n’y a aucune raison de retarder le retour des élus à la Chambre des communes. Il y a des dossiers urgents sur la table tels que le sous-financement en santé, la situation des aînés, l’aide pour la culture, la planification de l’après-pandémie…Nous sommes impatients de retourner à Ottawa rapidement et poursuivre notre travail avec comme moteur de notre action les intérêts du Québec », de conclure Mme Chabot.