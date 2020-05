Louis Lauzon emporté par un cancer

Aux soins palliatifs depuis quelques jours, le Thérésien Louis Lauzon, bénévole depuis plus de 45 ans au sein de différentes organisations sportives amateurs et conseiller municipal à Sainte-Thérèse, de 1983 à 2013, est décédé, emporté par un cancer.

En mai 2019, votre hebdomadaire avait eu la chance de s’entretenir une bonne heure avec M. Lauzon alors que ce dernier venait de recevoir le prix Dollard-Morin 2019, remis annuellement à un bénévole émérite.

Il nous avait alors raconté que, d’abord entraîneur au baseball, puis au hockey et au soccer, à son arrivée à Sainte-Thérèse en 1972, il a toujours gravité dans le monde du sport mineur.

Président et administrateur de plusieurs organismes tels Loisirs Laurentides, le Conseil de développement de l’excellence sportive des Laurentides (CDESL), le club d’athlétisme Corsaire-Chaparral et le Tournoi de hockey pee-wee de Sainte-Thérèse, il a siégé sur de nombreux conseils d’administration. En plus d’être médaillé de l’Assemblée nationale, une salle porte même son nom au Parc du Domaine-Vert.

Le bénévolat dans la peau

Aîné d’une famille de neuf enfants, Louis Lauzon a développé une passion pour le bénévolat très jeune, à la maison, auprès de ses petits frères et sœurs. C’est en voyant ses parents donner de leur temps, malgré leur horaire chargé, qu’il a connu pour la première fois le bonheur de donner, sans rien demander en retour.

«Même avec neuf enfants, ma mère faisait partie de tous les comités organisateurs possibles: les parties de cartes, la paroisse, l’école, etc. Mon père aussi trouvait toujours du temps. J’ai donc suivi leur exemple!», racontait Louis Lauzon, il y a tout juste un an de cela, pour expliquer sa passion pour le bénévolat.

Il poursuivait en racontant avoir débuté sa carrière de «bénévole professionnel» en coachant au hockey mineur au début des années 70. Il aura notamment donné 32 années de sa vie au Tournoi de hockey pee-wee de Sainte-Thérèse. En plus d’être membre du conseil d’administration de Sports Québec, il a aussi siégé à la Commission des Jeux du Québec, de 2012 à 2018, et s’est également grandement impliqué dans l’organisation de la Finale provinciale des Jeux du Québec qui a eu lieu à Blainville, Rosemère et Sainte-Thérèse en 2009.

Athlétisme

L’athlétisme était une autre des passions de Louis Lauzon qui fut entre autres un rouage important du développement de ce sport dans notre région. D’ailleurs, impliqué à fond dans la construction du stade d’athlétisme Richard-Garneau, situé près de la polyvalente Sainte-Thérèse, il était encore, jusqu’à son décès, président du club d’athlétisme Corsaire-Chaparral.

«J’ai travaillé fort pour que nous ayons cette piste. Aujourd’hui, je m’implique pour qu’elle soit utilisée. C’est un beau succès. De 70 membres au club, nous sommes passés à 250 depuis que nous avons le stade», disait-il fièrement en mai 2019.

Quelques jours plus tard, il recevait le prix Dollard-Morin des mains de la ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Isabelle Charest. Une soirée en son honneur avait par la suite été organisée, le 20 juin, à la Maison du citoyen de Sainte-Thérèse.

«Si je fais une moyenne de ma vie, avait dit Louis Lauzon, j’ai toujours fait une trentaine d’heures de bénévolat par semaine. Et la plus belle paye, c’est de voir un petit jeune qui me reconnaît parce que je l’ai coaché il y a de cela 40 ans. Il s’est souvenu de moi. Je me dis alors que j’en ai marqué un autre!»

Au revoir M. Lauzon. Veillez sur nous ! Sympathies à toute la famille !