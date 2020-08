Lorraine sélectionne 60 propriétés «Coup de coeur»

Afin de souligner l’apport des Lorrains à la mise en valeur et à l’embellissement du territoire, les membres du comité d’embellissement ont sillonné les rues de Lorraine du 29 juin au 15 juillet afin de sélectionner 60 propriétés «Coup de cœur». Les employés et les élus ont déjà commencé à installer des affiches à l’avant des propriétés retenues. De plus, ils remettront une accroche-porte aux propriétaires pour marquer le coup.

«Les membres du comité ont fait face à un beau défi, celui de trancher parmi les magnifiques aménagements, qui sont fort nombreux sur notre territoire. Aucun doute, les Lorrains ont à cœur leur environnement et mettent beaucoup de soin à enjoliver leur terrain. Félicitations aux citoyens dont la propriété a été retenue, et merci à l’ensemble de la population de contribuer chaque année à l’embellissement de notre ville», souligne le maire de Lorraine, Jean Comtois.

À l’occasion de la séance du conseil municipal du 18 août prochain, un tirage aura lieu parmi les 60 propriétés sélectionnées afin de déterminer six gagnants de chèques-cadeaux d’une valeur de 100 $ chacun, échangeables au Centre de jardin Dion, à Sainte-Thérèse, fier partenaire de ce concours d’embellissement.

Rappelons que l’apparence générale de la propriété, la qualité de l’aménagement paysager ainsi que la présence et la variété d’arbres, d’arbustes et d’herbacées faisaient partie des critères de sélection.