Lorraine se classe 5e

Il semble que Lorraine soit une ville où il fait bon vivre. C’est du moins ce que révèle les résultats d’un sondage réalisé en marge de l’édition 2021 du palmarès des 100 municipalités de la province où les gens sont le plus heureux. La ville de Lorraine arrive au 5e rang.

Fondé sur l’indice de bonheur Léger (IBL) des Québécois, ce classement tient compte de 25 facteurs qui influencent le bonheur, tels que la santé, la famille, l’amour, l’accomplissement et l’argent. L’IBL des Lorrains se situe à 76,80, tandis que la moyenne québécoise est de 69,65. Il n’en fallait pas moins pour réjouir le maire Jean Comtois.

« C’est toute une fierté, surtout en temps de pandémie où les nouvelles sont souvent démoralisantes. Enfin, nous avons une bonne nouvelle », a-t-il lancé lorsque contacté à ce sujet, vendredi.

Il faut dire qu’il y a en effet de quoi être fier puisque la Ville ne s’était même pas classée parmi les 50 premières à la suite du dernier sondage sur l’indice de bonheur Léger, réalisé en 2019.

Le maire de Lorraine explique ce bond spectaculaire par différents facteurs, dont l’augmentation des budgets attitrés au paysagement de la ville, aux parcs et à l’aménagement de sentiers.

« L’environnement est l’une des raisons pour lesquelles les gens veulent venir s’établir à Lorraine. Lors de notre campagne électorale, en 2017, nous avions mentionné, au nombre de nos engagements, vouloir redonner le lustre à Lorraine. Nous trouvions qu’avec les années, nous nous étions un eu assis sur nos lauriers ».

Les consultations publiques réalisées auprès des citoyens ont aussi contribué à ce gain de confiance qu’entretiennent les Lorrains face à leur municipalité, estime Jean Comtois.

Résilience

Pour l’administration municipale, il est bien sûr motivant de constater que le travail et les efforts déployés portent leurs fruits.

« En cette période particulièrement difficile, cet indice de bonheur prouve également combien nos citoyens sont résilients. Et c’est vraiment positif d’en avoir la preuve.! De tels résultats sont très motivants ».

Même avant la publication des résultats de ce sondage, on avait déjà une bonne idée à l’hôtel de ville de ce que les citoyens appréciaient de Lorraine.

Dans le cadre de sa planification stratégique Vision 2030, les citoyens ont en effet été consultés en mars dernier afin de connaître les raisons qui les avaient poussés à s’établir dans la municipalité.

Les trois principales motivations cochées par les résidents sont : l’accès aux espaces verts et à la nature (74 %), la tranquillité et la quiétude (72 %) ainsi que le bien-être et la qualité de vie (70 %). Le sentiment de sécurité, la situation géographique de la ville ainsi que son côté esthétique et écologique font aussi partie des raisons mentionnées.

À la question leur demandant de résumer en un mot leur vision actuelle de Lorraine, les réponses les plus fréquentes sont : environnement, quiétude et aspect familial de la ville.

Soulignons que les résultats du sondage au sujet de l’indice de bonheur des Québécois s’appuient sur les réponses de 61 350 personnes à une quarantaine de questions de la firme de sondage Léger, colligées entre le 1er janvier 2020 et le 15 avril 2021.