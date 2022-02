Lorraine remet plus de 3000$ à Centraide

La Ville de Lorraine a remis 3 062 $ à l’organisme Centraide Laurentides, au terme de sa campagne annuelle, en décembre dernier. Il s’agit d’un montant record qui permettra à plusieurs organismes chapeautés par Centraide d’offrir du répit à des gens de la région, que ce soit en leur offrant de l’aide alimentaire, de l’écoute ou du support psychologique.

Les activités organisées pour les employés municipaux ont été variées cette année encore, notamment un pique-nique, la vente de mets préparés maison, le port du jeans le jeudi au coût de 2 $, la vente du journal interne ainsi qu’un don de 1 $ remis par la Ville pour chaque tranche de 15 minutes que marchaient les employés pendant leur heure de dîner, une initiative qui a permis de récolter 173 $ (2 595 minutes de marche), tout en encourageant l’activité physique des membres du personnel. Soulignons également la vente de livres usagés, qui a repris du service cet automne après une année de pause forcée, et qui a permis de récolter 571 $. Finalement, plusieurs employés et élus ont contribué en s’engageant à ce qu’un montant soit déduit de leurs paies tout au long de l’année ou en faisant un don en un seul versement. En clair, ce fut une belle mobilisation de l’équipe !

« Je tiens à remercier les employés municipaux ainsi que les élus d’avoir donné avec une telle générosité, et même dépassé l’objectif. Merci aussi à Josée Bergeron, responsable de notre campagne municipale, qui gère avec succès nos campagnes Centraide automnales depuis plusieurs années. Mes collègues du conseil municipal et moi saluons également la contribution de toutes les Lorraines et de tous Lorrains qui ont participé à la vente de livres usagés. Nous savons que les besoins sont encore grands cette année, que les temps sont particulièrement difficiles pour de nombreuses personnes. Alors cela fait chaud au cœur de faire notre part pour aider et, nous le souhaitons de tout cœur, apporter du réconfort à des gens qui en ont besoin », souligne le maire de Lorraine, M. Jean Comtois.