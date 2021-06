Lorraine: l’Équipe Comtois sollicite un deuxième mandat

Le candidat à la mairie de Lorraine et actuel maire de Lorraine Jean Comtois se présente à nouveau pour un 2e mandat lors des prochaines élections municipales qui se dérouleront le 7 novembre prochain.

Tous les conseillers municipaux actuels qui forment une « équipe tricotée serrée » se présentent également pour ces élections : Martine Guilbault, Pierre Barrette, Diane D. Lavallée, Jocelyn Proulx, Lyne Rémillard et Patrick Archambault se joignent à Jean Comtois et continuent d’apporter à l’Équipe Comtoiset à la population de Lorraine une vaste expérience en matière de gestion municipale, de droit des affaires, de comptabilité, de reddition de compte, de gouvernance, de logistique et de communication.

De nombreux citoyens de Lorraine appuient également l’Équipe Comtois pour son engagement au cours des quatre dernières années à l’égard des ainés, des jeunes et des familles. En outre, cet engagement s’est manifesté tout au long d’un premier mandat et ne s’est jamais démenti, incluant au moment de situations exceptionnelles et imprévisibles comme le glissement de terrain près du ruisseau Dominique-Juteau en 2019, ou encore, la pandémie de la COVID-19 qui a débuté en mars 2020. « En de telles situations, il est essentiel que les citoyens puissent compter sur leurs élus. C’est pourquoi toute l’Équipe Comtois s’est assurée d’être présente sur le terrain afin d’appuyer nos concitoyens nécessitant l’assistance ou la réassurance de leurs élus » déclare M. Jean Comtois.

« Les citoyens de Lorraine doivent être représentés par une équipe engagée, compétente, experte et axée vers les résultats. L’Équipe Comtois représente toujours ma vision d’une gestion des affaires municipales reposant sur l’écoute, la transparence et la communication avec les citoyens. Depuis notre première élection en 2017, je peux d’ailleurs affirmer que toute notre équipe s’est appliquée à faire vivre cette vision au bénéfice des Lorraines et des Lorrains » ajoute M. Comtois.

Le chef de la formation, Jean Comtois reconnu pour son leadership et ses réalisations depuis douze ans à titre de maire et de conseiller municipal, est de plus très fier du travail assidu de l’Équipe Comtois au cours de son premier mandat. « Proximité avec les citoyens, gestion rigoureuse des dépenses et baisse de la dette, gel de taxes pendant trois ans consécutives, gestion de la pandémie incluant la mise en place d’un fond d’aide alimentaire pour les familles dans le besoin, augmentation de l’offre de services aux loisirs, embellissement de la ville, entente avec le MTQ pour la reconstruction du mur antibruit, travaux de stabilisation du ruisseau Dominique-Juteau, retour de la police de quartier, gestion de la crise du golf, gestion intelligente des déchets, ne sont que quelques exemples des accomplissements de notre équipe » souligne fièrement M. Comtois.