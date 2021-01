Lorraine intéresse les journaux français

Lorraine a récemment fait les manchettes chez nos cousins européens grâce à des articles parus dans deux journaux français: Vosges Matin et l’Est Républicain, tirés à plus de 250 000 copies.

On y compare la ville de Lorraine à un «petit paradis», soulignant son environnement remarquable et le choix des Lorrains de participer activement à la protection des espaces verts uniques dans la région. On y présente également une entrevue avec le maire Jean Comtois et les origines des noms de rues issus de la région française de la Lorraine.

Dans l’article «Une si belle Lorraine», on cite Frédéric Hoen, chargé de missions relations internationales et valorisation du patrimoine de Saint-Dié-des-Vosges, qui a visité la municipalité en 2019, dans le cadre de l’échange culturel musical En passant par les Lorraine. «À l’automne, durant le fameux été indien, c’est magnifique. La forêt est toute rouge. La ville a vraiment du charme», dit-il.

Rappelons qu’en 2018, un journaliste de la chaîne de télévision France 3 était de passage à Lorraine pour faire découvrir l’autre Lorraine. Ce reportage est disponible sur la chaîne You Tube de la Ville.

En tant que ville jumelle de Saint-Dié-des-Vosges, la ville de Lorraine maintient un lien avec cette lointaine région dont elle tire ses patronymes. Les deux articles peuvent être lus au www.ville.lorraine.qc.ca (Regard sur notre ville/Notre municipalité/Pacte d’amitié).