Lorraine: il est temps de lire vos compteurs d’eau

La Ville de Lorraine fait appel à tous ses résidents et propriétaires pour effectuer la lecture de leur compteur d’eau et pour lui soumettre leurs données au plus tard le vendredi 19 novembre 2021. Notez que des frais de 50 $ seront imputés au compte de taxes municipales 2022 des retardataires. Attention, aucune lettre de rappel ne sera envoyée.

Une fois leur lecture faite, les citoyens sont invités à la transmettre à la municipalité en inscrivant leurs données au www.ville.lorraine.qc.ca dans la section « Services en ligne/Lecture des compteurs d’eau », dans la colonne de droite. Il est également possible de les transmettre par la poste en utilisant l’enveloppe affranchie fournie avec le dépliant explicatif livré à toutes les résidences lorraines en septembre dernier. Finalement, les citoyens qui le préfèrent peuvent remettre leur autolecture en personne à la réception de l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture.

Les compteurs d’eau se trouvent généralement au sous-sol, près de la conduite d’eau principale. Pour en faire la lecture, il suffit d’ouvrir le couvercle qui recouvre le compteur et d’y lire les chiffres, disposés de la même façon que sur un odomètre dans une voiture. Certains compteurs d’eau sont calibrés en gallons d’eau, d’autres le sont en mètres cubes (m3). Pour découvrir de nombreuses astuces d’économie de l’eau, les Lorraines et les Lorrains sont invités à consulter le dépliant explicatif ou à visiter le site Internet de la Ville. Pour de l’information supplémentaire, les gens sont invités à communiquer avec Jessica Herrera au 450 621-8550, poste 321.