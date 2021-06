Lorraine honore ses bénévoles

La Ville rendait hommage cette semaine aux bénévoles impliqués au sein des organismes de la région, à l’occasion du lancement de son Gala virtuel. Cet événement, animé par Paul Houde, ex-résident de la municipalité, a mis en valeur l’engagement et la générosité de tous ces gens qui ont œuvré, de l’automne 2019 à décembre 2020, au sein d’organismes desservant les Lorrains.

Quelques jours avant la soirée festive, les élus ont effectué une grande tournée. Ils ont en effet distribué un panier-cadeau comprenant des produits gastronomiques du Québec ainsi qu’une affiche mentionnant « Un généreux bénévole habite ici – Du fond du cœur, merci! » à tous les bénévoles lorrains œuvrant au sein d’un organisme reconnu par la Ville. Ces affiches étant installées en cour avant, les concitoyens de ces 141 personnes de cœur sauront désormais que ces dernières contribuent à la vie, à la santé et au dynamisme de la communauté lorraine.

« Malgré la pandémie, les organismes ont gardé le cap sur leur mission. Imaginatifs et positifs, ils ont cultivé l’art de se « retourner sur un 10 cents », toujours prêts dès qu’un brin de normalité était de retour. Mille mercis à chacun d’entre vous, toute notre communauté vous doit une fière chandelle! Je lève également mon chapeau à l’animateur Paul Houde ainsi qu’au chanteur Corneille, un fier Lorrain, qui a conclu la soirée en beauté en interprétant Ensemble », a souligné le maire de Lorraine, Jean Comtois.

Plusieurs bénévoles ont tenu à partager leur appréciation de ce gala en mode virtuel : « Merci à vous de souligner le travail de nombreux travailleurs(euses) de l’ombre. », « Wow! C’est donc bien une belle idée, un concept très rafraîchissant! Encore une fois, la pandémie nous aura permis de nous renouveler. », « Je tiens à souligner mon enthousiasme pour l’imagination et la créativité de tous ceux qui ont pensé à cette merveilleuse façon de rendre hommage aux bénévoles en cette période de pandémie. » et « Fantastique! Quel bel hommage et généreux cadeau vous nous faites! C’est très apprécié, car j’ai à cœur notre belle ville, que nous chérissons, et à laquelle, à ma modeste mesure, je peux contribuer. » En clair, les participants ont apprécié cet hommage réinventé! Merci à tous les bénévoles!

La présentation du gala est disponible au www.ville.lorraine.qc.ca.