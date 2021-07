Lorraine : des objectifs bien précis à la planification stratégique

Au cours des derniers mois, la Ville de Lorraine a consulté les citoyens et les employés dans le cadre de sa planification stratégique intitulée Lorraine Vision 2030. Tous les commentaires reçus ont contribué à dresser un portrait global de la ville de même qu’à identifier les attentes citoyennes et les orientations pour le futur de Lorraine.

Le constat de ces consultations est clair, les caractéristiques qui ont motivé les citoyens à choisir Lorraine, tant ceux qui y résident depuis peu que les résidents de longue date, et qui contribuent le plus à leur qualité de vie, sont les suivantes : la quiétude et la tranquillité de la municipalité; son environnement et sa proximité avec la nature; sa beauté et sa propreté de même que la sécurité qu’elle offre.

Les trois orientations qui découlent du plan stratégique sont :

– préserver la quiétude, la sécurité et la qualité de vie;

– mobiliser la population et développer l’implication citoyenne;

– valoriser et préserver la nature et l’environnement qui nous entoure.

Finalement, 12 grands objectifs stratégiques touchant la ville, le domaine Garth et nos espaces verts découlent de ce vaste exercice inclusif. Ils sont détaillés dans le rapport des consultations publiques. La prochaine étape : élaborer un plan d’action détaillé à partir de ceux-ci, plan qui sera dévoilé au début de la prochaine année.

« La planification stratégique de la municipalité a été initiée à l’occasion du 60e anniversaire de Lorraine. Quelle belle occasion de porter un regard sur notre avenir! On le répète assez souvent, on veut entendre nos citoyens, connaître leur opinion. Point important des consultations, les Lorrains ont indiqué ressentir un sentiment d’appartenance à leur ville très élevé ou élevé, dans une proportion de 81 %. Je tiens à remercier tous les participants aux consultations, et on continue de travailler pour notre population », souligne le maire de Lorraine, M. Jean Comtois.

Le rapport présentant les résultats de cet exercice sera inclus dans le Reflet automnal, bulletin municipal distribué à la mi-août à toutes les résidences lorraines. Ce document est également disponible au www.ville.lorraine.qc.ca.