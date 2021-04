Lorraine arrive 5e au palmarès des villes où il fait bon vivre

Conclusion de l’édition 2021 du palmarès des 100 municipalités de la province où les gens sont le plus heureux: la ville de Lorraine arrive au 5e rang.

Fondé sur l’indice de bonheur Léger (IBL) des Québécois, ce classement tient compte de 25 facteurs qui influencent le bonheur, notamment la santé, la famille, l’amour, l’accomplissement et l’argent. Il tient compte des réponses de 61 350 Québécois à une quarantaine de questions de la firme de sondage Léger, colligées entre le 1er janvier 2020 et le 15 avril 2021.

L’IBL des Lorrains se situe à 76,80, tandis que la moyenne québécoise est de 69,65. Le maire Jean Comtois s’est dit enchanté des résultats du palmarès. «Je suis très fier de constater que Lorraine fait partie des cinq municipalités où les gens sont les plus heureux au Québec. Pour l’administration, c’est très motivant de constater que notre travail et que nos efforts portent leurs fruits. Les citoyens apprécient leur ville et ils sont heureux d’y habiter. En cette période particulièrement difficile, cet indice de bonheur prouve également combien nos citoyens sont résilients. Et c’est vraiment positif d’en avoir la preuve. De tels résultats sont très motivants, et soyez assuré que nous continuerons de travailler avec enthousiasme pour le bien-être de nos concitoyens et pour préserver leur milieu de vie unique.»

Pourquoi Lorraine?

Dans le cadre de sa planification stratégique Vision 2030, la Ville de Lorraine a consulté la population en mars dernier afin de connaître les raisons qui avaient poussé les citoyens à s’établir dans la municipalité. Les trois principales motivations cochées par les résidents sont: l’accès aux espaces verts et à la nature (74 %), la tranquillité et la quiétude (72 %) ainsi que le bien-être et la qualité de vie (70 %). Le sentiment de sécurité, la situation géographique de la ville ainsi que son côté esthétique et écologique font partie des autres raisons mentionnées. À noter que chaque répondant pouvait choisir plus d’une réponse. À la question leur demandant de résumer en un mot leur vision actuelle de Lorraine, les réponses les plus fréquentes sont: environnement, quiétude et aspect familial de la ville.