L’ombre d’une accalmie dans les Basses-Laurentides

Exception faite d’une éclosion signalée à l’Établissement Archambault de Sainte-Anne-des-Plaines (voir autre texte), on observe une certaine accalmie dans les municipalités des Basses-Laurentides, selon les données hebdomadaires publiées par la Santé publique.

De fait, l’augmentation des cas montre un visage résolument modéré, depuis quelque temps, au même titre que les cas actifs qui enregistrent des baisses notables en certains endroits.

MRC de Thérèse-De Blainville

On l’a dit, en date de jeudi dernier, quelque 50 cas avaient été dépistés à la prison de Sainte-Anne-des-Plaines, une municipalité qui en compte 363 jusqu’à maintenant. Inutile de dire que le nombre de cas actifs y a fait un bond considérable, avec ceux qui se sont ajoutés dans l’établissement carcéral.

Dans la MRC de Thérèse-De Blainville, c’est toujours à Blainville que l’on recense le plus grand nombre d’individus infectés par la COVID-19, avec 1 708, en hausse de 35 par rapport à la semaine dernière. Les cas actifs sont toutefois en baisse, avec 39 (-20).

Neuf cas se sont ajoutés à Sainte-Thérèse, qui en compte 948, depuis le début de la pandémie. Il faut aussi additionner sept cas actifs, ce qui porte le total à 11. Par ailleurs, sept Boisbriannais ont reçu un résultat positif, la semaine dernière, pour un total de 851 cas jusqu’à maintenant, alors qu’on y recense huit cas actifs (-15).

Dans les autres villes de la MRC, le tableau est le suivant : Rosemère, 439 cas (+6) et sept cas actifs (-1); Bois-des-Filion, 363 cas (+2) et 1 à 4 actifs (donnée approximative); Lorraine, 293 cas (+9) et neuf cas actifs (+2).

MRC de Deux-Montagnes

Dans la MRC de Deux-Montagnes, Saint-Eustache montre toujours le bilan le plus élevé avec un cumulatif de 1 485 cas (+27) depuis le début de cette crise sanitaire. On a pu toutefois soustraire un cas actif (il y en a maintenant 36), au terme de la dernière semaine.

À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, 503 personnes ont reçu un test positif, jusqu’ici, une augmentation de 10 en une semaine. On y compte également dix cas actifs (+2). À Deux-Montagnes, dix cas se sont ajoutés la semaine dernière, pour un total de 419 jusqu’ici. Dans la colonne des cas actifs, le chiffre 13 apparaît, en hausse de deux.

Dans les autres villes de la MRC, la situation se lit comme suit : Pointe-Calumet, 156 cas (+5) et 5 cas actifs (-3); Saint-Joseph-du-Lac, 140 cas (+3) et 1 à 4 cas actifs (donnée approximative); Oka, 92 cas (+7) et six cas actifs (+2); Saint-Placide, 17 cas (+0) et aucun cas actif; Kanesatake, 11 cas et aucun cas actif.

Mirabel

À Mirabel, qui est à la fois ville et MRC, le total des cas atteignait 1 558, en hausse de 36, alors que l’on recensait 37 cas actifs (+5).