Loisirs Laurentides invite la population à son exposition de photos d’époque

Du 29 juin au 6 septembre, Loisirs Laurentides, en collaboration avec la Société nationale des Québécois (SNQ) – Laurentides, invite la population à venir assister à son exposition de photos d’époque qu’il présentera dans la grande région des Laurentides dans le cadre des festivités de son 50e anniversaire.

Loisirs Laurentides possède une belle collection de photos datant de l’époque du P’tit Train du Nord qu’il souhaite partager avec le grand public.

Lors de cette exposition, les participants auront l’occasion de remporter des prix en identifiant le lieu d’une photo qu’ils auront au préalable choisi parmi les nombreuses photos qui seront exposées.

Cette exposition se déroulera dans d’anciennes gares qui longent le Parc linéaire Le P’tit Train du Nord et lieux publics que les municipalités régionales de comtés de la région des Laurentides nous ont rendu disponibles.

Pour connaître le calendrier des expositions, nous vous invitons à consulter notre site Web [www.loisirslaurentides.com] et la page « 50 ans, ça se fête ».

Pour toute question, vous pouvez communiquer avec Dominic Brisson, agent de développement, au 450-504-6080 ou par courriel : dbrisson@loisirslaurentides.com.

À propos de Loisirs Laurentides

Depuis 1971, Loisirs Laurentides, organisme à but non lucratif en matière de loisir, de sport et de plein air sur le territoire des Laurentides, reconnu et soutenu par le ministère de l’Éducation et le ministère de la Culture et des Communications.