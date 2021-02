Loisirs Laurentides a 50 ans

L’organisme Loisirs Laurentides célèbre son 50e anniversaire de fondation et dévoilait virtuellement, le mercredi 27 janvier, un calendrier d’activités destiné à nous le rappeler toute l’année durant.

La directrice générale Élaine Lauzon, accompagnée du président de l’organisme, Michael Leduc, et des membres de son équipe, en a également profité pour dévoiler la nouvelle image de marque et le nouveau site Web de loisirs Laurentides.

«50 ans, ce n’est pas rien», s’est exclamé Mme Lauzon en présentant les membres d’un comité spécial qui s’est attelé à la tâche il y a six mois, afin de concocter un calendrier d’activités dont chacune est assortie d’un éventuel plan B virtuel… si un certain virus s’obstine à jouer les trouble-fête.

Défi château de neige

La première de ces activités est déjà en marche et s’inscrit dans la liste de sept Défis du 50e, chacun proposant une participation active en sport, plein air, activité physique et loisir culturel. Ainsi, depuis le 30 janvier et jusqu’au 8 mars, le Défi Château de neige est susceptible de faire apparaître des structures gelées, un peu partout sur le territoires laurentiens, chacune évoquant l’anniversaire de l’organisme. Les critères de participation et le prix que vous pourriez gagner apparaissent en ligne, au [loisirslaurentides.com]. C’est depuis cette plateforme, de même que sur sa page Facebook, que l’organisme vous lancera d’autres défis, d’ici la fin de l’année.

Bénévoles d’exception

On rendra par ailleurs hommage à 50 bénévoles d’exception qui ont marqué l’histoire de Loisirs Laurentides, dans le cadre d’une soirée prévue le 23 avril, au Théâtre Gilles-Vigneault, à Saint-Jérôme. À noter que la période des mises en candidatures bat toujours son plein et se poursuit jusqu’au 12 février.

Une exposition de photographies d’époque, une exposition consacrée au Jeux du Québec (raison pour laquelle, d’ailleurs, l’organisme a été mis sur pied, en 1971), le Colloque du 50e et la cérémonie de clôture des festivités, prévue en décembre, sont au nombre des activités apparaissant au calendrier.

Nouveau logo, nouveau site Web

On profitait par ailleurs de ce lancement virtuel pour dévoiler la nouvelle image de marque de l’organisme, assortie du slogan Ensemble avec vous. Le bleu et le vert rappellent les plans d’eau et la nature qui jalonnent le paysage laurentien, alors que l’on a conservé les deux personnages d’origine, dans une version stylisée qui utilise les deux «L» de Loisirs Laurentides dans une mise en situation dynamique.

Le site Web, entièrement renouvelé et modernisé, vous dit tout sur la raison d’être de Loisirs Laurentides, les programmes de soutien dont il fait la promotion et les secteurs d’activités dans lesquels il fait valoir son expertise (scolaire, municipal, associatif, parcs inter-municipaux et régionaux, privés).

«50 ans de collaboration avec nos différents partenaires démontre un dynamisme incomparable et une volonté solide de développer le loisir, le sport, le plein air et l’accès à l’activité physique dans la région», a déclaré le président de Loisirs Laurentides, Michael Leduc.