Loisirs, culture, familles: le plan de Liza Poulin

Les communiqués de presse affluent au journal en cette campagne électorale. Le dernier en lice, celui de Liza Poulin, candidate à la mairie de Blainville, qui y expose ses engagements en matière de jeunesse, familles et aînés.

Voulant donner toute la place aux membres de son équipe, ce sont les candidats Serge Paquette (Saint-Rédempteur) et Marie-Claude Collin (du Blainvillier) qui ont présenté ces engagements.

« En 2019, a souligné Serge Paquette, Maclean’s classait Blainville au 1er rang au Québec pour élever des enfants et L’actualité la proclamait ville par excellence où il fait bon vivre. Notre ville a toujours eu la réputation d’offrir une panoplie de services pour les familles, mais c’est également un endroit où il fait bon grandir et vieillir. »

Soucieuse de maintenir ce haut niveau d’excellence, l’Équipe Liza Poulin souhaite bonifier l’offre d’activités offertes aux Blainvillois, et ce, de tous les âges. Elle souhaite également que Blainville soit une destination de choix pour s’y établir et y passer sa vie.

Toujours mieux pour nos aînés

Une administration dirigée par Liza Poulin voudra par ailleurs bonifier l’offre de services aux aînés, à commencer par la réalisation de la phase 2 du Manoir Blainville.

« Il est souvent difficile pour nos aînés de se loger à un prix raisonnable. La pandémie nous a également démontré l’importance de briser l’isolement. Nous travaillerons sans relâche pour la construction d’un deuxième Manoir Blainville dans un prochain mandat », a indiqué Marie-Claude Collin, candidate dans le district du Blainvillier. Celle-ci a d’ailleurs grandement collaboré à la réalisation du premier Manoir Blainville qui offre des logements à prix modique.

L’Équipe Liza Poulin s’engage donc à bonifier l’offre d’activités en loisirs pour les aînés, plus spécifiquement lors des jours de la semaine.

Une administration Liza Poulin continuerait également d’impliquer la jeunesse blainvilloise dans différents projets de la municipalité, afin de s’assurer que ses besoins et intérêts soient considérés. Un Village d’hiver verrait également le jour au Parc équestre, avec une offre d’activités permanentes et variées durant la saison hivernale. Des aires de repos additionnelles viendraient bonifier le réseau de pistes cyclables qui poursuit son expansion à chaque année.

Finalement, afin de soutenir les nombreuses associations sur le territoire et dans un effort de relance post-COVID, une commission formée d’élus et de fonctionnaires municipaux leur serait entièrement dédiée pour les rencontrer sur une base plus régulière et les soutenir dans leurs défis.

