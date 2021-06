L’OH commande une étude de faisabilité

Le 13 mai dernier, la Société d’habitation du Québec a autorisé un budget supplémentaire à l’Office d’habitation Thérèse-De Blainville pour couvrir les frais reliés à l’octroi de 2 contrats, pour les honoraires d’une firme d’architecture et d’une firme d’ingénierie.

Ces firmes auront le mandat de réaliser une étude de faisabilité, un concept préliminaire et une estimation des coûts pour la revitalisation de l’immeuble de 12 logements situé au 162, Carré St-Pierre à Sainte-Thérèse.

Plus précisément, le mandat vise à mener une étude de faisabilité quant à la viabilité d’une remise en état du bâtiment par des travaux de rénovation ou par une démolition et une reconstruction. En fonction des observations et études faites in situ, les professionnels devront produire un concept préliminaire et une estimation des coûts pour la rénovation après-sinistre en fonction du scénario le plus avantageux économiquement.

La durée du mandat est d’environ 3 mois.