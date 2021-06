Liza Poulin mise sur la nouveauté et l’expérience

(CA) - Liza Poulin, la nouvelle cheffe du Vrai Blainville/Équipe Liza Poulin et candidate à la mairie à l’élection du 7 novembre prochain, a annoncé, vendredi dans un communiqué de presse acheminé au NORD INFO, six candidatures en vue de ce scrutin. Il s’agit de Nicole Ruel (district Chante-Bois), Marie- Claude Perron (district de Fontainebleau), Jean-François Pinard (nouveau district Henri- Dunant), Patrick Marineau (district des Hirondelles), Stéphane Dufour (nouveau district du Coteau) et Philippe Magnenat (district du Plan-Bouchard).

« Je suis très fière de présenter ces femmes et ces hommes, des candidates et des candidats de très grande qualité qui sauront servir leurs concitoyennes et concitoyens, forts de leurs expériences diverses et de leurs compétences. Je suis très honorée que ces personnes joignent mon équipe qui présente à la fois des nouveaux visages et une expérience indéniable dans le monde municipal », a déclaré Liza Poulin.

Liza Poulin affirme d’abord miser sur Marie-Claude Perron pour lui succéder comme conseillère du district de Fontainebleau. Native de Matane et Blainvilloise depuis dix ans, Mme Perron est maman d’un garçon de 7 ans et œuvre dans le domaine des médias et des communications depuis près de 18 ans. Elle est également une bénévole engagée, notamment à l’Association de hockey mineur de Blainville. Elle est aussi porte-parole du défi cardio d’Énergie Cardio au profit d’Opération Enfant-Soleil. « Dynamique, aimant les défis et authentique », soutient Mme Poulin, elle veut faire une différence dans son milieu de vie.

« Je souhaite poursuivre le travail de Liza dans le quartier, tout en apportant ma touche personnelle. Je veux être proche des citoyennes et des citoyens de Fontainebleau et porter leurs projets à la table du conseil municipal », a souligné Marie-Claude Perron.

Quant à Philippe Magnenat, candidat dans le district du Plan-Bouchard, il sollicitera la confiance des citoyennes et des citoyens pour succéder au regretté Guy Frigon, décédé en avril dernier.

« Pour moi, Guy était le modèle du conseiller idéal : accessible, proche du monde, défenseur indéfectible des intérêts de ses électeurs, parfaitement intègre. Ce sont des valeurs auxquelles je crois et que je souhaite appliquer en tant que conseiller municipal », a mentionné Philippe Magnenat.

Originaire de la Suisse et arrivé à Blainville en 2002 avec sa conjointe et ses deux fils, ce résident du Quartier de la gare n’a pas tardé à s’impliquer dans sa nouvelle communauté, notamment à l’Association de hockey mineur qu’il a présidée. Ancien militaire de carrière, Philippe Magnenat a également travaillé à la Sûreté du Québec et pour le Consulat général de Suisse à Montréal. Enfin, il a aussi été bénévole à la Sécurité civile de Blainville.

Quatre conseillers de retour

Les conseillers Nicole Ruel (Chante-Bois), Patrick Marineau (des Hirondelles), Stéphane Dufour (du Coteau) et Jean-François Pinard (Henri-Dunant) ont tous annoncé leur retour aux côtés de Liza Poulin.

Conseillère municipale du district de Chante-Bois depuis 2009, Nicole Ruel est impliquée au niveau de la culture, notamment à titre de secrétaire sur le conseil d’administration d’Odyscène. Elle préside aussi la nouvelle commission jeunesse qui assure que la voix des jeunes adultes de Blainville raisonne à la table du conseil. Elle est également l’instigatrice du Défilé du père Noël.

Élu une première fois dans le district des Hirondelles en 2013, Patrick Marineau préside la commission urbanisme et aménagement du territoire et siège sur le Comité consultatif d’urbanisme (CCU).

« Dans son quartier, écrit-on dans le communiqué de presse, il a su développer de bonnes relations avec ses citoyens, grâce à son écoute et son dévouement ». On lui doit également la mise sur pied du comité de citoyens du quartier qu’il représente.

Impliqué dans sa communauté, Stéphane Dufour a été membre du conseil d’administration de la Corporation des Roseaux de 2005 à 2017. Il a créé une proximité avec les résidents du quartier par l’organisation de rassemblements et d’activités festives. Élu conseiller du district de la Côte-Saint-Louis en 2017, il tentera de se faire réélire dans le nouveau district du Coteau qui couvre les secteurs des Jardins de Blainville, de Blainville sur le Lac et des rues Gatineau et Renaissance.

Enfin, le conseiller Jean-François Pinard, élu une première fois en 2017, briguera les suffrages dans le nouveau district Henri-Dunant qui dessert les résidents des côtés nord et sud du boulevard de la Seigneurie Ouest. Établi à Blainville depuis plus de 20 ans, Jean-François est un jeune père de famille de trois enfants. Il a grandi dans ce coin de la Ville, ce qui explique son attachement et son désir d’implication pour ce secteur. Il est actuellement président de la commission de l’Environnement, milieux naturels et mobilité.