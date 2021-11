Liza Poulin demande la confiance des citoyens de Blainville

À quelques jours du scrutin, la cheffe du Vrai Blainville, Liza Poulin, demande aux citoyennes et citoyens de Blainville de lui faire confiance, ainsi qu’aux douze membres de son équipe, soutenant qu’ils forment l’équipe la plus compétente pour diriger les destinées de la ville pour les 4 prochaines années.

« Depuis le début de la campagne électorale, nous faisons des propositions honnêtes et responsables aux Blainvilloises et Blainvillois et non pas un copié-collé des dernières élections. Nous sommes extrêmement fiers de nos engagements, qui sont réfléchis et en adéquation avec les besoins que les citoyens nous ont exprimés durant les dernières semaines dans notre porte-à- porte. Nous proposons une véritable vision pour Blainville, dans une optique de richesse collective et un souci d’équité intergénérationnelle » exprime Liza Poulin qui souhaite devenir la première femme à la tête de Blainville depuis sa fondation.

Inclusivité et accessibilité

« Nous reconnaissons que la population blainvilloise se diversifie et nous avons le devoir d’être une municipalité inclusive afin de pouvoir tous ensemble, profiter de cette richesse collective » affirme Philippe Magnenat, un Québécois d’origine suisse candidat dans le district du Plan- Bouchard. À cet effet, une administration dirigée par Liza Poulin joindra la Coalition des municipalités inclusives afin de mettre en application les meilleures pratiques en matière d’inclusion sociale et de diversité en plus d’ajouter à sa programmation des événements visant à promouvoir la richesse culturelle sur le territoire.

En matière d’accessibilité, Marie-Claude Perron, candidate dans Fontainebleau, mentionne : « Nous allons mettre en place une commission qui aura comme mandat d’optimiser le service aux citoyens et qui travaillera entre autres sur la bonification des communications entre l’appareil municipal et le citoyen, l’amélioration du plan d’action à l’égard des personnes vivant avec un handicap et la mise en place de mesures favorisant l’accès à la propriété. Cette commission chapeautera également les initiatives d’implication citoyenne ».

Rappel d’engagements

La candidate à la Mairie, Liza Poulin, a rappelé quelques engagements qu’elle compte réaliser dans le premier mandat de son administration :

• Appliquer un gel de taxes si la situation financière et les variables économiques sont favorables et maintenir d’éventuels ajustements des taux de taxation sous l’indice des prix à la consommation.

• Adopter une nouvelle politique environnementale ambitieuse et un Plan Vert au terme d’une consultation citoyenne.

• Offrir une subvention pour l’achat de vélos, de bornes et voitures électriques.

• Continuer de protéger nos milieux naturels et bonifier notre canopée.

• Implanter des projets novateurs en matière de modération de la vitesse.

• Mettre à jour le plan d’urbanisme en consultant la population.

• Bonifier l’offre d’activités de loisirs pour les aînés.

• Implanter un jardin communautaire au sud de la ville.

• Réaliser une étude d’opportunité et de viabilité pour un centre multisports intérieur.

Une campagne positive

Madame Poulin se dit fière de la campagne menée par son équipe. Une campagne positive, rigoureuse, orientée sur des nouvelles idées qui sont alignées sur les besoins réels de la population et fortement empreinte d’enjeux environnementaux. «Gérer la 17e ville en importance au Québec, ce n’est pas proposer une vision à court terme et électoraliste. Je sais que je détiens l’expérience, les compétences et les habiletés relationnelles pour accompagner Blainville dans ses défis et enjeux des dix prochaines années. Je propose une équipe expérimentée et renouvelée, soucieuse de bien administrer les fonds publics, qui maîtrise les rouages municipaux et qui souhaite obtenir un mandat fort de la population pour poursuivre son travail » de conclure avec enthousiasme Liza Poulin, invitant au passage les Blainvilloises et les Blainvillois à voter en grand nombre, ce dimanche 7 novembre 2021 entre 9h30 et 20h00.

Pour de plus amples informations sur notre équipe et nos engagements : vraiblainville.com et sur Facebook au VraiBlainvilleEquipeLizaPoulin.