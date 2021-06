Liza Poulin complète son équipe

(CA) - Candidate à la mairie en vue des élections du 7 novembre, Liza Poulin a complété son équipe en annonçant notamment l’arrivée de deux recrues au sein du Vrai Blainville soit David Malenfant et Francis Allaire. Les conseillers actuels Michèle Murray, Marie-Claude Collin, Serge Paquette et Stéphane Bertrand solliciteront quant à eux un nouveau mandat.

Ancien employé de la Ville de Blainville, David Malenfant est père de trois enfants et impliqué dans la communauté. Il sera candidat du district de la Côte-Saint-Louis.

Bien qu’à l’emploi de la Ville de Terrebonne depuis près de quatre ans en loisirs, il affirme être resté engagé à Blainville, notamment dans les sports, à la garderie de ses enfants et pour l’organisation de la Fête nationale dans son quartier.

« J’ai choisi Liza pour sa grande capacité à rassembler, ses compétences, sa rigueur, son écoute et son désir d’aller toujours plus loin pour Blainville », a souligné M. Malenfant qui souhaite améliorer la qualité de vie et la sécurité dans les secteurs de Paul-Albert et de Chambéry.

Quant à Francis Allaire, candidat du district Notre-Dame-de-L’Assomption, il est actuellement coordonnateur en matière de conservation et d’aménagement dans un organisme voué à la protection de l’environnement. Biologiste de formation, ce père de

trois enfants veut être au service des citoyens de son quartier. Il a été impliqué au Club de patinage artistique et participe au comité des parcs du quartier nord.

« Blainville, de dire Francis Allaire, c’est un environnement idéal pour bâtir une famille. Je pense qu’on peut faire encore mieux pour faire de notre ville un milieu de vie vert et sain. Je souhaite travailler avec les résidents pour faire du quartier NDA un environnement

toujours plus sécuritaire et agréable. »

« En me lançant dans cette campagne à la mairie, de renchérir Liza Poulin, je souhaitais réunir une équipe équilibrée entre l’expérience, les compétences et la nouveauté. Je pense avoir remporté ce pari. »

Un nouveau mandat

Liza Poulin a par ailleurs confirmé que les conseillers Michèle Murray (de la Renaissance), Marie- Claude Collin (du Blainvillier), Serge Paquette (Saint-Rédempteur) et Stéphane Bertrand (d’Alençon) solliciteront un nouveau mandat.

Blainvilloise depuis 1999, élue conseillère une première fois en 2003 et réélue en 2005, Michèle Murray a effectué un retour en 2017 à titre de conseillère du district de la Renaissance. Elle dit être fière d’avoir développé une relation de confiance et de proximité

avec les citoyens du quartier.

Conseillère municipale depuis 2005, Marie-Claude Collin est mère de cinq enfants et maintenant mamie. Elle veut continuer de bien représenter les citoyens du Blainvillier, affirme celle pour qui la sécurité́, la quiétude ,et le bien-être des familles figurent parmi ses priorités.

Vétéran de la politique blainvilloise, Serge Paquette est conseiller du district Saint-Rédempteur. Avec sa conjointe Éliane, il est bénévole à La Popote à Roland qui contribue à briser l’isolement des aînés. « Dévoué », affirme son entourage à son sujet, il prend soin de ses enfants, de ses petits-enfants et de son quartier.

Enfin, Stéphane Bertrand, conseiller du district d’Alençon, aime contribuer à l’essor de Blainville. « Travaillant et organisé », sa curiosité l’incite à s’intéresser à tous les dossiers ayant une incidence sur la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. Enseignant en éducation physique, il fait la promotion d’un mode de vie sain et équilibré. Fier de son bilan depuis 2017, il souhaite continuer à mettre ses compétences au service des gens d’Alençon.

« Au cours des prochaines semaines, nous irons à la rencontre des Blainvilloises et des Blainvillois, dans le respect des consignes sanitaires, pour les écouter et discuter avec eux. Ainsi, leurs priorités deviendront nos priorités et nos engagements seront le reflet des besoins réels de la population pour qui nous aspirons à faire toujours mieux », a conclu la candidate à la Mairie, Liza Poulin.