L’industrie touristique réclame un soutien financier

Tourisme Laurentides, à l’instar des associations touristiques du Québec, tient à sensibiliser le gouvernement quant à l’importance de la deuxième phase de déconfinement des activités touristiques et au dépôt d’un plan de soutien financier pour les entreprises.

«Nous participons et investissons au maximum pour faire face à la crise, nous innovons, nous nous dépassons, souligne François Peloquin, directeur de l’Auberge du Lac Morency et président de Tourisme Laurentides. Nous savons que les prochaines saisons touristiques seront amputées de plusieurs marchés, l’achalandage sera franchement réduit. Malgré tout, nous allons collaborer pour passer au travers de cette année difficile et offrir des vacances bien méritées aux Québécois, sur quatre saisons. Bien malgré nous, nous avons besoin d’un soutien financier du gouvernement. Nous attendons ce plan qui nous soutiendra et nous permettra de retrouver nos équipes au travail.»

À l’échelle provinciale, l’industrie touristique génère 16 G$ de recettes par année et emploie environ 400 000 personnes. Dans les Laurentides, les recettes sont évaluées à près de 1 G$ et on dénombre plus de 30 000 emplois directs.

Un plan adapté à la situation de l’industrie

Déjà, la cellule des chefs d’entreprises touristiques du Québec a déposé un plan spécifique adapté à la situation de l’industrie, qui contient dix recommandations clés visant à soutenir la masse salariale, préserver l’expertise, soutenir les coûts d’exploitation et stimuler la demande pour activer la reprise des activités.

Tourisme Laurentides remercie à l’avance le gouvernement de prendre en considération l’appel d’une industrie qui, par le développement d’expériences pour les clientèles et une mise en valeur des attraits et des régions, fait partie de l’ADN du Québec.

«C’est ensemble que nous bâtissons chaque jour ce nouveau Québec, du pendant et de l’après COVID-19. L’industrie touristique est avec vous», fait valoir l’organisation.