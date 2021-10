L’heure est aux pâtes avec le Festipâtes

La Fondation du Collège Lionel-Groulx est heureuse d’annoncer la tenue de sa 11e édition du Festipâtes présentée par la BMO et les grandes marques de la région et organisée sous la présidence d’honneur de Marc Vadeboncoeur d’Immodev. Cette activité se tiendra les 21 et 22 octobre.

Tout comme l’an dernier, la Fondation livrera des boîtes à lunch aux entreprises et organismes communautaires choisis par les partenaires et donateurs.

« C’est le Festipâtes réinventé ! Nous faisons maintenant la livraison de boîtes à lunch », lance d’emblée Jocelyne Roch, directrice générale de la Fondation du Collège Lionel-Groulx, qui était justement à finaliser les préparatifs en vue de ces fameuses livraisons qui seront effectuées ces jeudi et vendredi lorsque nous l’avons contactée. Il faut dire que le jeu et les efforts en valent la chandelle car il importe de renflouer les coffres après une année et demie plus difficile au niveau financier.

« Pour tous les organismes comme le nôtre qui vivent des collectes de fonds, d’ajouter Mme Roch, le fait d’organiser des activités tel le Festipâtes nous permet de lever des fonds. Nous sommes passés au travers la pandémie grâce aux partenaires et aux donateurs qui sont fidèles année après année, mais il a fallu innover! »

Le Festipâtes en formule «boîtes à lunch» est un bon exemple d’innovation. Pendant neuf ans, l’événement avait lieu au parc équestre de Blainville. Mais la pandémie est venue modifier la donne à compter de la 10e édition, en 2020.

« L’an passé, nous avons fait le même montant d’argent que l’on faisait au parc équestre. On recommence donc cette année. Cela nous permet de continuer de donner des bourses aux étudiants du collège. En 2020-2021, nous avons octroyé 120 000 $ en bourse, aides financières et équipements pour le collège. »

Il est encore temps de réserver sa boîte à lunch. Les coûts sont de 10 à 49, 20 $ la boîte, de 50 à 99, 18 $ la boîte et 100 boîtes et plus, le coût est de 15 $.

Madame Roch invite la population à se procurer des boîtes à lunch en communiquant au bureau de la Fondation, au 450 430-3120, poste 2259, par courriel, fondation@clg.qc.ca ou en consultant le site web de la Fondation à l’adresse suivante: www.fondation.clg.qc.ca/wp-content/uploads/2021/09/PLAN-DE- PARTENARIAT-FESTIPATES-2021-2022-1.pdf

Un encan virtuel avec de très belles choses est aussi disponible à l’adresse suivante:

http://festipates.encanpro.ca.