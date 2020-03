L’Expo-sciences Hydro-Québec couronne ses finalistes régionaux

L’Expo-sciences Hydro-Québec, finale régionale de la Rive-Nord s’est conclue avec succès lors de la cérémonie de remise de prix. Ce fut l’occasion de récompenser le travail de plusieurs exposants avec une valeur en prix, bourses de 4 475 $.

Pendant deux jours, l’École secondaire Liberté-Jeunesse a accueilli plus de 550 visiteurs qui sont venus découvrir les projets scientifiques des jeunes issus de plusieurs écoles de la région. Le public a eu la chance de rencontrer 64 d’exposants particulièrement fiers de leur présenter leur projet.

La cérémonie de remise de prix a permis à Technoscience Région métropolitaine, membre du Réseau Technoscience et organisateur de l’événement, de clôturer la compétition scientifique en soulignant et en félicitant le talent de la relève scientifique régionale.

Un projet de l’Externat Sacré-Coeur a remporté le premier prix Hydro Québec, accordé au meilleur projet de la compétition. Le gagnant est Thomas Larivière pour son projet en vulgarisation intitulé L’ado au bois dormant.

Les 12 finales régionales des Expo-sciences Hydro-Québec permettent aux exposants de présenter le fruit de leur travail au grand public, mais aussi de sélectionner ceux qui iront représenter fièrement la région à la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise 2020. C’est donc 15 exposants qui composeront la délégation et qui profiteront de cette belle expérience du 23 au 26 avril 2020 à l’Université de Montréal.

Voici les projets qui représenteront la région en avril prochain :

Projet: L’ado au bois dormant

Thomas Larivière, 15 ans

Externat Sacré-Coeur

Projet: Les ordinateurs quantiques

Jérôme Verret, 16 ans

Collège Saint-Sacrement

Projet: Drone autonome multitâche

Vincent Quirion, 16 ans et Charles Patton, 17 ans

Collège Saint-Sacrement

Projet: Du Chaga pour la vie!

Laurent Emmell, 17 ans

École secondaire Liberté-Jeunesse

Projet: L’école et la santé mentale

Aurélie Archambault, 16 ans

Collège Saint-Sacrement

Projet: Neuroplasticité: La solution?

Juan Diego Torres Chaparro, 17 ans

École secondaire Liberté-Jeunesse

Projet: Les maladies auto-immunes

Florence Aubé, 15 ans et Mikaëlle Dusseault, 15 ans

Externat Sacré-Coeur

Projet: Un cuir vert, pourquoi pas?

Maude Beaudin-Lussier, 17 ans

École secondaire Liberté-Jeunesse

Projet: Le vapotage : la nouvelle ciga

Jinane Albadri, 15 ans

École d’éducation internationale de Laval

Projet: Les Astronautes de Demain

Raphael Gingras, 13 ans et Diane Liu, 13 ans

Collège Saint-Sacrement

Projet: L’intelligence de demain

Olivier Genest, 13 ans et Anthony Aloise, 13 ans

Collège Saint-Sacrement

Vous êtes invités à venir les encourager lors de la finale québécoise. Ce sera l’occasion pour vous de redécouvrir leur projet et de suivre leur évolution. Visiter le technoscience.ca pour plus de détails.

La compétition ne s’arrête pas là: les projets qui se démarqueront pourront être sélectionnés pour l’Expo-sciences pancanadienne.

À noter que l’édition 2020 de l’Expo-sciences pancanadienne se déroulera du 9 au 15 mai 2020 à Edmonton en Alberta. Cette compétition scientifique mettra en vedette les 500 meilleurs jeunes scientifiques du Canada, dont une délégation de Québécois et Québécoise.

Merci aux partenaires

Les Expo-sciences Hydro-Québec sont coordonnées par le Réseau Technoscience et sont rendues possibles grâce au soutien d’Hydro-Québec, partenaire présentateur. Ce projet est également soutenu financièrement par le ministère de l’Économie et de l’Innovation, par l’entremise du programme NovaScience. Sans compter sur l’appui de partenaires nationaux d’envergure : la Fondation Alcoa, la Fédération du personnel professionnel des universités et de la recherche, Druide informatique inc., l’Association pour l’enseignement des sciences et des technologies et les Publications BLD ( Les Explorateurs , Les Débrouillards et Curium ), La Presse +, Québec Science et l’Association francophone pour le savoir, partenaires médias des Expo-sciences Hydro-Québec.

Sur la Rive-Nord, c’est plusieurs partenaires régionaux et donateurs de prix qui ont également contribué à faire de la finale régionale un succès : l’École secondaire Liberté-Jeunesse, Radioprotection Inc., Sylvie d’Amours – députée de Mirabel de l’Assemblé nationale du Québec, le Cosmodôme, Tyrolienne MTL et les Producteurs de Pommes du Québec.

Toutes les informations concernant les Expo-sciences Hydro-Québec sont disponibles sur le site Web technoscience.ca