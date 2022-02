L’événement de l’emploi Engagez la Différence : Une première édition virtuelle

Le jeudi 17 mars aura lieu une première édition virtuelle de l’événement Engagez la différence, destiné aux personnes en situation de handicap à la recherche d’un emploi. C’est entre 9 h 30 et 16 h 30 qu’elles pourront bénéficier d’entrevues, par téléphone, par clavardage ou vidéoconférence, avec les entreprises offrant des postes qui les intéressent. Pour ce faire, elles pourront prendre rendez-vous à partir de la plateforme virtuelle développée pour l’occasion. Le comité organisateur est heureux de pouvoir compter sur la présence de 40 entreprises des Laurentides qui rencontreront virtuellement des personnes en situation de handicap en recherche d’emploi. L’événement, entièrement gratuit, est rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

Les employés handicapés, une richesse inestimable

Les membres de la Table d’intégration et de maintien en emploi des personnes handicapées des Laurentides (TIMEPHL), constituée de plusieurs acteurs socioéconomiques de la région, tiennent à démontrer toute la richesse que recèle ce bassin de main-d’œuvre sous-utilisé et à favoriser son embauche par les employeurs présents. La tenue du salon virtuel permettra de soutenir les entreprises dans le contexte actuel de rareté de main-d’œuvre ou, sous certaines conditions, de les informer du soutien financier dont elles pourraient bénéficier pour l’insertion ou le maintien en emploi de personnes handicapées. De plus, des organismes de la région permettront aux chercheurs d’emploi de bénéficier d’un service d’accompagnement virtuel pour leur participation à cet événement, au besoin.

À propos de l’événement

Pour de plus amples renseignements sur le contenu et le déroulement du salon, veuillez visiter le site Web: http://engagezladifference.com

À propos de la TIMEPHL

Le comité organisateur de la TIMEPHL, composé de la Direction régionale de Services Québec des Laurentides, de Dysphasie Laurentides, d’Intégration-Travail Laurentides, du Cégep de Saint-Jérôme, de l’Office des personnes handicapées du Québec, du Regroupement pour la concertation des personnes handicapées des Laurentides, du Regroupement des usagers du transport adapté de la Rivière-du-Nord, de la Société d’autisme des Laurentides et de SPHERE, souhaite ardemment positionner stratégiquement la région afin de promouvoir le marché du travail et la qualité de vie proposée aux citoyennes et aux citoyens dans les Laurentides.