Levée de l’interdiction d’arrosage pour Sainte-Thérèse, Boisbriand, Blainville et Mirabel

La Ville de Sainte-Thérèse annonce la levée de l’interdiction d’arrosage mécanique et automatique pour l’ensemble de son territoire, ainsi que pour les villes de Boisbriand, Blainville et Mirabel.

Rappelons que malgré cette levée d’interdiction d’arrosage, il est primordial de modérer sa consommation d’eau potable et de respecter le nouvel horaire d’arrosage en vigueur.

En période estivale, l’arrosage des pelouses et des aménagements paysagers augmente considérablement la demande en eau potable. C’est pourquoi en avril dernier, les villes de Blainville, Boisbriand, Mirabel et Sainte-Thérèse modifiaient leur réglementation et harmonisaient les horaires d’arrosage afin de mieux répartir cette importante consommation d’eau potable.

Rappelons qu’un permis est toujours nécessaire pour l’arrosage des pelouses nouvellement tourbées ou ensemencées. Les citoyens peuvent consulter le site Internet de leur Ville pour se conformer à la réglementation en vigueur.

Consultez l’horaire d’arrosage en vigueur à Sainte-Thérèse en visitant le [www.sainte-therese.ca] > Environnement > Eau potable > Horaire d’arrosage. Renseignements : 450 434-1440