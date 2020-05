Leucémie, cancer, Alzheimer: Des activités de financement nouveau genre pour 2020

Confrontés à un manque à gagner important en raison de la COVID-19 qui les empêchent de recueillir comme à l’habitude des fonds, plusieurs organismes ont choisi de se retrousser les manches et de revoir leurs manières de faire. C’est ainsi que Leucan, la Société canadienne du cancer et les Sociétés Alzheimer du Canada tiendront malgré tout cette année leurs activités phares selon une toute nouvelle formule!

Ainsi, dans le cas de Leucan, bien présent dans la région Laurentides-Lanaudière, l’organisme a choisi d’organiser un grand rassemblement virtuel de son Défi têtes rasées, lequel aura lieu durant la journée du dimanche 31mai prochain. L’objectif est de voir au moins 1 000 personnes participer au mouvement lors de cette journée qui se terminera par un rassemblement virtuel, sous la forme d’une vidéo diffusée en direct sur la page Facebook du Défi têtes rasées Leucan.

«On aimerait que le Québec vibre au son des rasoirs le 31 mai prochain. Moi je l’ai fait et, honnêtement, c’est l’une des meilleures décisions de ma vie», de mentionner Marie-Mai, marraine de Leucan depuis plus d’un an, dans une vidéo publiée tout récemment sur les médias sociaux. La populaire auteure-compositrice-interprète, s’est, en effet, rasé les cheveux le 10 mars dernier pour Leucan.

Rappelons que Leucan soutient, depuis plus de 40 ans, les enfants atteints de cancer et leur famille. En plus d’appuyer la recherche clinique, l’organisme offre de l’accompagnement et du soutien affectif, de l’aide financière, de l’animation en salle de jeux en milieu hospitalier et ainsi de suite. Le Défi têtes rasées Leucan fête incidemment cette année ses 20 ans d’existence.

Pour en savoir davantage et s’inscrire, il suffit de se rendre sur le [www.tetesrasees.com/fr/].

Un Relais pour la vie… à la maison

Également, la Société canadienne du cancer ne sera pas en reste et a choisi de convertir ses Relais pour la vie en Relais à la maison, une activité de financement qui se déroulera, elle, le samedi 13 juin prochain, de 19 h à 21 h.

La MRC de Deux-Montagnes organise, rappelons-le, depuis bon nombre d’années, un Relais pour la vie. L’an dernier, la 16e édition avait eu lieu pour une première fois à Sainte-Marthe-sur-le-Lac et on y avait recueilli presque 86 000 $. Également, un Relais pour la vie est organisé à Blainville, au parc Maurice-Tessier, depuis 10 ans maintenant (l’an dernier, on avait amassé plus de 71 000 $) et une 11e édition était en cours de préparation.

Cette année donc, COVID-19 oblige, le Relais pour la vie se transformera en Relais à la maison. Pour l’occasion, des participants de toutes les régions du Canada se rassembleront pour faire de façon virtuelle ce Relais à la maison auquel tous pourront prendre part dans le confort de leur foyer.

«Proposant des activités interactives et des moments consacrés aux survivants du cancer ainsi qu’aux êtres chers qui nous ont quittés, le Relais à la maison sera la parfaite démonstration que personne dans nos communautés ne doit être seul pour faire face au cancer», explique, sur son site Web, la Société canadienne du cancer pour qui l’aide financière récoltée permettra de soutenir les personnes atteintes de cancer à améliorer leur espérance de vie et leur qualité de vie, notamment grâce à la recherche.

Pour s’inscrire dès maintenant au Relais à la maison, on se rend tout simplement sur le [www.relaispourlavie.ca].

Une Marche virtuelle pour l’Alzheimer

Pour leur part, les Sociétés Alzheimer que l’on retrouve partout à travers le Canada, dont notamment dans la région des Laurentides, tiendront aussi leur Marche pour l’Alzheimer selon une toute nouvelle formule, et cela le dimanche 31 mai prochain. L’événement se déroulera, en effet, en ligne cette année, et sera diffusé à partir de midi, et jusqu’à 13 h 30, lors d’un événement en direct à travers tout le pays.

Basée à Sainte-Agathe-des-Monts, mais comptant aussi sur trois points de service, dont un situé à Sainte-Thérèse, la Société Alzheimer des Laurentides n’a pas cessé d’offrir son soutien habituel aux personnes atteintes de la maladie, à leurs familles et leurs proches aidants, mais a dû les adapter aux circonstances actuelles.

La marche virtuelle su 31 mai prochain sera donc l’occasion pour les Sociétés Alzheimer, dont celle des Laurentides, de renflouer quelque peu leurs coffres. «Chaque année, 25 000 Canadiens se font dire: «Vous êtes atteint de la maladie d’Alzheimer». Il est primordial de s’unir pour la cause et de recueillir le plus de fonds possible pour que la Société Alzheimer puisse continuer à aider les personnes touchées à surmonter les défis associés aux troubles neurocognitifs et à vivre pleinement leur vie», d’expliquer Stephen McCullough, chef de la direction de la Société Alzheimer du Canada.

On peut s’inscrire à cette marche en se rendant sur le [marchepourlalzheimer.ca].

Légende pour ÉVEIL # Relais 2019 Deux-Montagnes.jpg

Crédit photo: Facebook (Relais pour la vie de la MRC de Deux-Montagnes) – L’an dernier, le Relais pour la vie organisé sur le territoire de la MRC de Deux-Montagnes, plus précisément à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, avait permis d’amasser plus de 85 000 $.