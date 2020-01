Leucan recrute des Défenseurs

Pour accomplir sa mission, Leucan Laurentides-Lanaudière recherche des leaders, des Défenseurs de la cause, qui veulent faire une différence et aider concrètement les enfants atteints de cancer et leur famille à passer à travers la maladie.

En tant qu’entrepreneur, dirigeant d’entreprise ou employé, soyez un bon citoyen corporatif dans la région et faites rayonner votre organisation en devenant membre du Clan des Défenseurs de Leucan Laurentides-Lanaudière. Serez-vous un Défenseur Bronze, Argent, Or ou Platine? Visibilité et reconnaissance offertes en échange.

Leucan, c’est LE leader en matière de soutien concret offert aux familles dont l’enfant est atteint de cancer. Leucan, c’est plus de 40 ans de lutte contre le cancer chez l’enfant. Il y a quarante ans, il était plutôt rare qu’un enfant survive à un cancer. Aujourd’hui, les investissements de Leucan en recherche clinique ont permis au taux de survie de passer de 15 % à 82 %. L’Association est présente auprès des familles, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets.

En plus d’appuyer la recherche clinique, l’Association offre à ses familles membres des services distinctifs et adaptés : accompagnement et soutien affectif, aide financière, service de référence, massothérapie, animation en salle de jeux en milieu hospitalier, activités sociorécréatives, sensibilisation et accompagnement en milieu scolaire, fin de vie et de suivi de deuil ainsi que le Centre d’information Leucan.

Diagnostic de cancer

Si votre enfant recevait un diagnostic de cancer? Auriez-vous le budget pour arrêter de travailler et vous occuper de lui? Auriez-vous accès à une aide financière ponctuelle si l’argent manquait pour faire l’épicerie ou pour tout imprévu? Auriez-vous accès à un soutien psychologique et affectif pour parler de vos angoisses? La mission de Leucan, c’est ça, et plus encore!

«Tests, ponctions, chirurgies, chimio, fièvre, difficulté à me nourrir, stress… Tout ce temps, Leucan était là pour nous soutenir et nous aider, que ce soit en nous donnant de l’argent, de la massothérapie, en organisant des activités ou tout simplement en nous écoutant! Je ne vous remercierai jamais assez de soutenir Leucan, grâce à vous, l’équipe peut nous aider ma famille et moi», a mentionné Annie-Claude Mondor, Neuroblastome stade 4, jeune porte-parole du Clan des Défenseurs.

Leucan étant peu subventionnée par le gouvernement, votre contribution permet à l’Association d’être là pour dissiper l’angoisse des parents quand leurs repères disparaissent et que les questions se bousculent dans leur tête. Leucan est aussi là pour ces enfants qui, à défaut de saisir tout ce qui leur arrive, comprennent trop bien que papa et maman sont très inquiets.

Des présidents d’honneur mobilisateurs

Dans le cadre de cette campagne, Leucan Laurentides-Lanaudière s’est dotée de coprésidents d’honneur, Annie Benjamin et Stéphane Levasseur, de l’agence immobilière Levasseur & Cie. Tous deux ont collaboré pour la première fois avec Leucan Laurentides-Lanaudière à l’automne 2018, et ont eu un coup de coeur pour la cause, ils poursuivent donc leur association depuis ce temps.

«Chez Leucan, tous les efforts sont mis en place pour aider et soutenir les familles dont l’enfant est atteint de cancer, c’est impressionnant! C’est surtout essentiel… Étant nous-mêmes parents de notre belle Maylia, nous sommes très sensibles à ce que vivent ces familles. Un enfant en santé, c’est très important et c’est ce qui nous motive à être des Défenseurs de Leucan. Nous vous encourageons à faire comme nous: vous, votre entreprise, faites partie du Clan, faites-le pour les enfants, donnez maintenant!» , de dire Annie Benjamin et Stéphane Levasseur, coprésidents d’honneur et membres OR du Clan des Défenseurs.

Les Défenseurs

Levasseur & Cie, Mirabel, Député de Terrebonne, Pierre Fitzgibbon, Chokéo Grand Pré / Inov Concept, Terrebonne, Services Transports André Marcoux Ltée, Ouvroir Saint-Sauveur, École Vision Terrebonne, Hyundai Saint-Jérôme, Mirabel, Fondation de l’Aubainerie, Signify, Boisbriand, Turcot Olivier, Rosemère, Repentigny, Blainville, Festival Bière et Poutine de Joliette, Rona Forget, Mont-Tremblant, DiCentral Canada, Montréal, Députée de Berthier, Caroline Proulx.

Pour plus d’informations ou pour participer à la campagne, communiquez avec Julie Rouleau, (julie.rouleau@leucan.qc.ca) ou 450 437-2090, poste 3223.