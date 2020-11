Les véhicules lourds dans la mire des policiers

La Sûreté du Québec intensifie aujourd’hui ses interventions visant les véhicules lourds. Cette journée d’opération d’envergure vise la sensibilisation et la prévention de tous en matière de conduite avec un véhicule lourd.

L’objectif de cette opération est d’inciter les conducteurs à la responsabilisation et à la prudence dans leurs déplacements et de s’assurer du respect du Code de la sécurité routière. La conduite non adaptée est l’une des principales causes des collisions mortelles dont les véhicules lourds sont impliqués.

Les contrôleurs routiers de la Société de l’assurance automobile du Québec se joignent aux opérations afin d’apporter leur contribution pour le contrôle des véhicules lourds. Cette collaboration permettra d’intervenir sur l’ensemble des infractions reliées aux véhicules lourds. Les policiers vont cibler principalement la vitesse, le limiteur de vitesse, le non-port de la ceinture de sécurité et le non-respect de la signalisation en place dans certaines municipalités pour les heures et endroits pour la circulation.

La vitesse est l’une des principales causes de collisions sur la route au Québec. Selon certaines études, une diminution de la vitesse moyenne de circulation de 5 km/h permettrait de réduire annuellement de 15 % le nombre de collisions.

Si chaque conducteur réduisait sa vitesse moyenne, on diminuerait considérablement le nombre de blessures et de décès sur les routes du Québec chaque année :

-12 décès en moins pour une réduction de 1 km/h

-60 décès en moins pour une réduction de 5 km/h

-120 décès en moins pour une réduction de 10 km/h

Les données sont basées sur un total de 400 décès.

L’opération simultanée implique 31 unités du District Ouest, soit des régions de la Mauricie, de Lanaudière, des Laurentides et de l’Outaouais. Les policiers interviennent en fonction de quatre axes soit l’éducation, la prévention, l’intervention et la communication.