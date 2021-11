Les travaux du prolongement de l’autoroute 19 commencent

Les gouvernements du Canada et du Québec annoncent que les travaux de la phase 1 du projet de prolongement de l’autoroute 19, soit la construction de l’échangeur Saint-Saëns, à Laval, ont débuté. Le ministre de la Justice et procureur général du Canada, M. David Lametti, au nom du ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités, M. Dominic LeBlanc, et le ministre des Transports du Québec et ministre responsable de la région de l’Estrie, M. François Bonnardel, accompagnés du maire de Laval, M. Stéphane Boyer, en ont fait l’annonce aujourd’hui.

Après plusieurs décennies d’attente, le chantier est ainsi officiellement lancé avec la phase 1 du projet de prolongement de l’autoroute 19. L’échangeur situé à la hauteur de la rue Saint-Saëns Est, à Laval, est le tout premier des quatre nouveaux échangeurs prévus dans le cadre de ce projet. Sa mise en service est prévue dès la fin des travaux de la phase 1, en 2023.

À terme, ce projet permettra d’améliorer la mobilité à Laval et dans les Basses-Laurentides pour les usagers du transport collectif, les automobilistes et les marchandises. Une piste multifonctionnelle sera également aménagée afin de permettre la mobilité active.

Le projet étant une priorité du gouvernement du Québec, il a fait l’objet de mesures d’accélération permises à la suite de l’adoption de la Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure.

Plus de détails à venir dans notre édition papier du 24 novembre.