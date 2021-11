Les travailleuses en CPE en grève pour trois jours

Les travailleuses et les travailleurs des centres de la petite enfance (CPE) syndiqués à la CSN seront en grève les 2, 3 et 4 novembre prochains afin d’accroître la pression sur le gouvernement alors que les négociations s’intensifient. Les travailleuses et les travailleurs seront devant certains établissements de la région des Laurentides, mardi, mercredi et jeudi.

« Nous avons le devoir de continuer de mettre de la pression sur le gouvernement, déclare Chantal Harrison, présidente du Syndicat des travailleuses en CPE région Laurentides (CSN). Accepter ce que le gouvernement nous offre et signer une entente à rabais sont les pires choses que nous pourrions faire en ce moment. Ça ferait en sorte que les travailleuses continueraient d’être surchargées, sous-payées, et qu’elles continueraient de quitter leur emploi. »

Les 11 000 travailleuses et travailleurs des CPE affiliés à la CSN se sont dotés d’un mandat de 10 jours de grève à la fin de l’été. Une première journée de grève a eu lieu le 24 septembre et deux autres jours, les 14 et 15 octobre derniers. Les représentantes et représentants des salarié-es jugent toutefois que ces trois autres journées sont nécessaires en raison du peu de progrès réalisés à la table de négociation au cours des dernières semaines.

« Nous sommes conscients que les journées de grève peuvent compliquer la vie des parents et nous en sommes désolés, puisque nous savons que beaucoup d’entre eux nous appuient dans notre lutte, explique Chantal Maillé, présidente du Conseil central des Laurentides. Il est très malheureux que les parents aient à subir les conséquences de l’obstination du gouvernement, mais c’est un mal nécessaire si l’on veut sauver le réseau. Mieux vaut être fermés pour trois jours que fermés pour toujours! »

En plus d’augmentations salariales équitables pour tous les titres d’emploi, les travailleuses et les travailleurs revendiquent davantage de soutien pour les enfants à besoins particuliers, le respect des ratios d’enfants par éducatrice ou éducateur, ainsi que des solutions concrètes pour lutter contre la surcharge de travail.

