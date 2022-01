Les Services d’Entraide Le Relais ouvrent une nouvelle friperie

Les Services d’Entraide Le Relais annoncent l’ouverture de leur friperie. L’équipe accueillera les clients dès le 3 février à raison de trois jours par semaine, les jeudi, vendredi et samedi.

En magasinant aux Fripes du Relais, non seulement les clients feront de bonnes affaires et poseront un geste écologique, mais ils soutiendront une cause, un organisme bien implanté dans son milieu qui fait une réelle différence dans la vie de plusieurs Boisbriannais.«L’ouverture d’une boutique de vêtements de seconde main nous permet de diversifier nos services et contribue à l’atteinte de notre mission qui est de lutter contre la pauvreté, la faim et l’exclusion sociale » confiera la directrice, Véronique Bouchard. En plus de promouvoir un mode de consommation responsable, voire écologique, des valeurs importantes aux yeux de l’organisme.

Les Fripes du Relais s’installent sous le centre de création, où était situé le comptoir d’aubaine de la paroisse Notre-Dame de Fatima, fermé il y a plus de deux ans déjà. Mélanie Payette, qui chapeaute la réalisation du projet tient à préciser : « Nous avons beaucoup réfléchi au concept afin de s’assurer que tous les citoyens se sentent bienvenus. Les Fripes du Relais ne s’adressent pas uniquement aux membres usagers de l’organisme. Au contraire, les achats des citoyens nous permettent d’offrir les mêmes articles à moindre coût pour les personnes défavorisées. Nous souhaitons ardemment que le projet soit inclusif et que tout le monde se sente légitime de venir y faire des trouvailles uniques! »

La boutique siège au 305 ch. Grande-Côte, vous pouvez consulter l’horaire sur leur page Facebook.